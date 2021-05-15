Пушков похвалил Климкина за «здравомыслие»

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что экс-главу МИД Украины Павла Климкина иногда «все же посещают здравые мысли».

Так Пушков прокомментировал в Telegram реакцию Климкина на слова президента РФ Владимира Путина о том, что Украина превращается в «анти-Россию».

«Иногда (…) Климкина все же посещают здравые мысли. У Москвы есть возможность ответить Киеву – и ответ, несомненно, будет. Украине есть смысл последить за динамикой отношений РФ и ДНР/ЛНР. Это одно из важнейших направлений уже начавшегося ответа», – написал сенатор.

Ранее Климкин заявил, что «слова Путина сегодня о нас как «анти-России» не стоит недооценивать».

«Именно такой лексики он еще не применял. Ответ Кремля будет асимметричным и очень жестким», – утверждает украинский экс-министр.

Напомним, Владимир Путин заявил о превращении Украины в антипода России: «Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности РФ новости».