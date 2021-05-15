Индийский политик назвал коронавирус имеющим право на жизнь созданием

Коронавирус имеет такое же право на существование, как и люди, которые пытаются его убить, сообщил бывший премьер-министр индийского штата Уттаракханд Тривендра Сингх Раван.

«Вирус SARS-CoV-2 – это создание, которое тоже имеет право на жизнь. Он продолжает мутировать, так как люди пытаются убить его», – цитирует Равана РИА «Новости» со ссылкой на Navbharat Times.

Его слова вызвали большой резонанс в Индии. Так, вице-президент конгресса Уттаракханда Сурьякант Дхасмана назвал заявление Ривана глупостью и вздором и обвинил его в потере самообладания.

Примечательно, что это не первое подобное высказывание бывшего премьера. Ранее он назвал корову единственным животным, которое вдыхает и выдыхает кислород.

Сейчас Индия занимает второе место в мире по числу случаев COVID-19, но в последние недели там наблюдается резкий рост заболеваемости: по 300 тыс. человек ежедневно, а в некоторые дни – и больше 400 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 24 млн, умерли свыше 260 тыс. человек.

Напомним, 7 мая Индия установила антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки – 414,1 тыс. новых заболевших. 25 апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о «коронавирусном шторме».