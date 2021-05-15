Неоновые листочки изменят интерьер. Что посадить дома любителям оригинальных растений

Растения всегда являются частью интерьера. Они оживляют обстановку и делают помещение уютным, наполненным воздухом и частичкой природы. Но иногда хочется привнести в цветочное разнообразие изюминку. Для этого во время озеленения квартиры или дома можно использовать растения неоновых оттенков. Приводим подборку растений.

Сциндапсус, или золотистый потос

Теплолюбивое тропическое растение. Стелется по земле или взбирается по деревьям. Имеет сердцевидные листовые пластины ярко-зеленого цвета. В природе встречается в тропических джунглях, поэтому растение любит тень, но при недостатке освещения теряет свою яркую окраску.

Филодендрон “Лунный свет”

Экзотическое низкорослое растение. Имеет раскидистые листья продолговатой овальной формы. Листовые пластины имеют насыщенный зеленый окрас. Молодые листья обладают ярко-зеленым цветом. С возрастом листовые пластины темнеют и грубеют. Хорошо растет в местах с плохой освещенностью.

Филодендрон “Золотая богиня”

Цветок отличается яркими неоновыми листьями. Может расти в притененных местах. Прекрасно смотрится в корзинках, кашпо и керамических горшках.

Филодендрон цейлонский

Ценится цветоводами и растениеводами благодаря способности очищать воздух в помещении, где растет цветок. Прекрасно чувствует себя в комнате со скудным освещением. Обладает яркими неоново-зелеными листьями с золотистым отливом.

Эхеверия “Неоновый выключатель”

Суккулент с таким необычным названием имеет фиолетово-розовую окраску листовых пластин с зеленым основанием. Неприхотлив в уходе. Расцветка может поменяться на более яркую, если выращивать растение на ярком солнце.

Бегония королевская “Розовое очарование”

Несмотря на скудное цветение, растение (на главном фото) ценится цветоводами благодаря своим листьям. Листовые пластины имеют красивый розовый оттенок с серебристо-бархатным отливом. Впишется в любой интерьер. Изумительно смотрится в керамических горшках и плетеных корзинах.

Неоновая робуста

Растение обладает сердцевидными листовыми пластинами. У цветка интересная расцветка. Когда листья молодые, они имеют розово-зеленый оттенок. По мере роста листовая пластина принимает розовый цвет.

Каладиум “Мисс Маффет”

Листья мелкого размера, от зеленовато-желтого до лаймово-зеленого оттенка. Листовые пластины украшены крапинками и прожилками розового цвета. Впишется в любой домашний сад.

Колеус “Неоновая роза”

Еще один сорт декоративной крапивы, который гармонично впишется в любой интерьер. Растение окрашено в ярко-зеленый оттенок с розовой сердцевиной. При наличии личного сада цветком можно украсить бордюры, вазоны или цветочные ящики.

Колеус Kong Lime Sprite

Вид похож на предыдущий вариант, но при этом имеет ярко-красную или фиолетовую сердцевину листовых пластин.