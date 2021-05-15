Элегантные и женственные в любом возрасте: учимся носить юбки на примере зрелых японских женщин

Если выбирать между брюками и юбками, однозначно следует отдать предпочтение второму предмету одежды. Особенно если речь идет о том, как одеваться зрелым женщинам, которые хотят выглядеть эффектно и элегантно. Если вы научитесь выбирать модель и носить юбку так, как это делают японки, вы сможете выглядеть намного моложе своих лет.

Юбка со складками

Существует множество видов юбок, которые смотрятся потрясающе на представительницах прекрасного пола любого возраста. Если взять к примеру юбки в складку, то такая модель однозначно будет смотреться стильно и элегантно. Остановите свой выбор на длине до щиколоток и выберите тот вариант, который вам больше всего импонирует. Например, плиссированная (из мелких складок) или гофрированная (складки покрупнее) выглядит просто великолепно в сочетании как с удлиненным, так и коротким верхом. Отличным вариантом являются вязаные изделия (например, свитеры или жилеты).

Принты

Некоторые люди ошибочно считают, что зрелым женщинам идеально подходят исключительно однотонные юбки. На самом деле, оригинальные принты только скрывают возраст и делают образ более привлекательным (и даже кокетливым). Выберите юбку в горошек или в геометрические фигуры (любой орнамент). Японские женщины не ограничивают себя в выборе креативных моделей, они предпочитают выглядеть ярко и привлекательно.

С рубашкой

Обратите внимание на то, как оригинально и стильно смотрится юбка в сочетании с рубашкой свободного кроя большой длины. Выберите юбку, которая будет немного длиннее рубашки, многослойность в этом и предстоящем сезоне находится в тренде. Прекрасно смотрится черный наряд, в который входит рубашка с длинными рукавами. Особенно гармонично комплект сочетается с объемными ботинками. Белый вариант не менее стильный, а также нежный и женственный.

Неяркие тона

Японские женщины предпочитают разнообразие. Например, любят сочетать юбки и верх из оттенков, которые не отличаются яркостью. Они считают, что большое количество предметов одежды ярких цветов обнажают возрастные проблемы. Именно поэтому предпочитают выбирать насыщенные тона крайне осторожно. А такие оттенки, как дымчатый синий, серо-фиолетовый или пудровый розовый, выглядят очень мило, нежно и эффектно.

Нейтральные

Что касается нейтральных цветов, то они явно находятся в фаворитах. Черный, белый, бежевый, серый, хаки и пр. обязательно должны присутствовать в одежде, однако при этом занимать небольшую площадь. Например, не стоит выбирать просто черную вещь, можно ограничиться деталью или элементом.

Яркие

Не стоит думать, что с возрастом женщине не стоит обращать внимание на яркие красочные изделия. Их обилие, конечно же, подчеркнет возраст, а вот умеренность и правильность выбора позволит сделать образ завершенным и целостным. Он будет сбалансированно ярким, поэтому поможет выглядеть значительно моложе. Например, вы можете выбрать яркий верх и сдержанный низ или наоборот. Отличным вариантом будет акцент на деталях или аксессуарах. Черные вязаные свитеры смотрятся прекрасно с юбками разных цветов, поэтому руководствуйтесь собственным вкусом.

Сочетание свитера с юбкой

Отличным вариантом является сочетание юбки со свитерами разных моделей. Как уже было сказано, фасон юбки может быть разным: от складок и «зонтика» до юбки-карандаша. Однако японки предпочитают расклешенные варианты, поскольку чувствуют себя в них максимально комфортно. Свитер можно подобрать также на свой вкус, но трендовый свободный крой будет самым что ни на есть практичным. К тому же в таком наряде вы всегда будете выглядеть более привлекательной и молодой.

Платье

Альтернативой юбке является платье. Японки предпочитают ровный свободный крой или кимоно. Определитесь с талией, ее можно подчеркнуть или оставить «незамеченной». Свободное платье смотрится просто великолепно, к тому же оно практично. Пояс подчеркнет стройность вашей фигуры, поэтому выбирайте то, что вам больше подходит и импонирует. Под платье можно также надеть узкие брюки, такой вариант очень любят японки, и вам он тоже наверняка понравится.

Другие варианты верха

Помимо свитеров, юбки прекрасно сочетаются с короткими и удлиненными тренчами, пальто, куртками, жилетами, жакетами и пиджаками. Верх, как и юбка, может быть разных фасонов. Отлично смотрятся как деловые жакеты, так и куртки с капюшоном из плащевой ткани. Будет правильным решением выбрать оригинальную футболку или блузу, которая максимально гармонично сочетается с расцветкой юбки.

Вместо заключения

Японские женщины отличаются смелостью и креативностью. Они никогда не обращают внимания на свой возраст и предпочитают одеваться так, как им нравится. Их выбор оценен во всем мире, поскольку в том, как они одеваются, просматривается наличие изысканного вкуса и чувства стиля. Будьте более смелыми и вы. Выбирайте, во-первых, то, что вам нравится, во-вторых, то, что вам идет, и в-третьих, те предметы одежды, которые хорошо сочетаются и составляют гармоничный ансамбль.