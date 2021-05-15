 

Черкасская область вернулась в “оранжевую” зону – Минздрав

15.05.2021, 13:14, Новости дня
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13 мая все регионы Украины находились в “желтой” зоне, но 14 мая в “оранжевую” зону вернули Николаевскую область. 

По состоянию на 15 мая “оранжевой” является только Черкасская область: в регионе превышен коэффициент выявленных случаев инфекции в 20% и больше от проведенных тестов (20,8%).

Инфографика: moz.gov.ua

Все остальные регионы Украины – “желтые”.  

Контекст:

Украина вернулась к адаптивному карантину с 24 февраля. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. С 8 мая в Украине не осталось ни одного региона в “красной” зоне. В этот день из “красной” зоны вышла Сумская область. Адаптивный карантин в Украине 10 мая продлили до августа.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии коронавирусной инфекции по состоянию на 15 мая в Украине подтвердили 2,15 млн случаев коронавируса, умерло 47,9 тыс. человек, выздоровело 1,8 млн пациентов.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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