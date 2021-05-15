Венедиктова об отсутствии Козака в Украине: Пока нам ничего не мешает двигаться по делу

Отвечая на вопрос, намерены ли объявлять Козака в международный розыск, Венедиктова сказала, что пока следствие будет исходить из того, что он находится в стране.

“Если мы господину Медведчуку инкриминируем организацию, то Козаку мы инкриминируем пособничество. В принципе, конечно, мы пойдем по закону и будем идти с тем, чтобы проводить следственные действия, исходя из того, что гражданин находится в стране. Но я уверена, что мы этого не добьемся, что-то у меня такой пессимизм профессиональный. Но все может быть. Возможно, завтра явится Козак и скажет: “Вы знаете, вам показалось, я все время находился в соседней области, и то, что вы там… Это ваше политически мотивированное решение”. И такое может быть”, – сказала Венедиктова.

На вопрос, является ли для следствия критически важным присутствие Козака в Украине, генпрокурор заявила: “Я считаю… Не хочу где-то подвести орган досудабного расследования и прокуроров, которые в группе прокуроров являются старшими прокурорами. Но я считаю, что нам на сегодня ничего не мешает двигаться по делу”.

Контекст:

В феврале 2021 года СНБО ввел санкции против Медведчука, Козака и принадлежащих им и их семьям компаний (в том числе под санкции попали телеканалы “112 Украина”, ZIK и NewsOne). Ограничения к этим лицам решили применить на основании расследования СБУ о финансировании терроризма. Под санкции в том числе попал Новошахтинский завод нефтепродуктов, поскольку, по данным СМИ, он обеспечивал нефтепродуктами оккупированные Россией территории Донецкой и Луганской областей. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что дизтопливом с этого завода заправляют российские танки в ОРДЛО.

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве и офисе ОПЗЖ СБУ проводила обыски.

Венедиктова подчеркнула, что политики в деле нет, речь идет только об уголовных преступлениях.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта “Луч”, с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

Подозрения не вручали лично – Козак, по данным СБУ, находится в РФ и “не планирует возвращаться”, Медведчук в Украине, но найти его 11 мая правоохранители не смогли. 13 мая Медведчук заявил, что Козак “находится на лечении в Беларуси”.

12 мая Медведчук и его адвокаты пришли в Офис генпрокурора и ознакомились с подозрением. По словам защитников политика, ему сообщили о подозрении по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля. Прокуратура просила арестовать его до 10 июля с альтернативой залога в 300 млн грн.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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