“Да что же постоянно эти ноги раздвигать”. Волочкова в бикини села на шпагат на Мальдивах

“Покидать Мальдивы грустно.. Но я здорово отдохнула!”, – отметила Волочкова.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Подписчики балерины оценили ее фото в легком синем платье, но раскритиковали за очередной шпагат.

“Платье хорошенькое. И цвет Вам очень идет”, – сказала annika_tk_.

“Да что же постоянно эти ноги раздвигать… Да знаем ,знаем как это выглядит”, – написал belikovamaria54.

“Кроме как раздвигать свои ноги, больше ничего и нет”, – отметила spivakbasina.

“Настя ! Когда будете в самолет садится, не забудьте выйти из шпагата, а то будете этим мешать остальным пассажирам! Да и в самолете не удобно будет садится! Там дверь не рассчитана на ваши растяжки”, – подчеркнул valeriyrokyta.

Контекст:

Волочкова с начала мая отдыхала на Мальдивах с бойфрендом по имени Олег.

Впервые балерина засветила нового мужчину, когда 22 марта показала, как праздновала его день рождения. Возраст спутника она не назвала. 30 апреля балерина призналась, что ее новую пассию зовут Олег.

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет. В свой день рождения она рассталась с предыдущим сожителем, имени которого балерина не называла.

Она была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От Вдовина у балерины есть дочь Ариадна. Она родилась до брака, в 2005 году.

В 2018 году Волочкова намекала на возобновление отношений с отцом своей дочери, но в сентябре 2020 года заявила, что он альфонс, а их брак был недействительным.

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