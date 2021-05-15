В Офисе президента готовят “широкую пресс-конференцию” Зеленского

По его словам, обсуждаются дата и место “широкой пресс-конференции” и ее возможные форматы.

“Потому что это важно – подвести черту под определенным достижениями за это время и отметить направления на следующий год. Пресс-конференции будет. Хотя все же сохраняются определенные карантинные ограничения, и это должно быть учтено. Мы обсуждаем ближайший период для пресс-конференции, но будет это до 20 мая или после, зависит от графика президента Украины”, – сказал он.

Контекст:

20 мая исполнится два года со дня инауругации Зеленского.

За эти два года Зеленский провел только две большие пресс-конференции. На первой, 10 октября 2019-го, он почти 14 часов общался с журналистами.

Вторая, посвященная году его президентства, прошла 20 мая 2020 года – ОП анонсировал мероприятие накануне и отметил, что из-за эпидемии коронавируса количество журналистов будет ограниченным. Многие издания, в том числе “Главком”, “Буквы”, “Бабель”, “Український тиждень”, сообщили, что им отказали в аккредитации.

В интервью главному редактору интернет-издания “ГОРДОН” Алесе Бацман в марте 2021 года тогдашний пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявляла, что пресс-конференция главы государства может состояться ко второй годовщине его президентства.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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