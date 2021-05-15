 

Мнение: Коротко по войне в Палестине

15.05.2021, 13:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На 15 мая.

1. Конфликт продолжается в виде систематического обмена ударами и с учетом потенциала сторон может идти в таком виде еще с пару недель.

2. Израиль пока на полноценное вторжение в Газу не решился, возможно, из-за давления США, которые опасаются, что это приведет к краху переговоры о ядерной сделке с Ираном.

3. Иран и его основные прокси выжидают. Действуют лишь небольшие группировки в Сирии и Ливане. Запроса от ХАМАС не поступало. А без него никто никуда не пойдет.

4. Дипломатические попытки остановить войну к успеху не приводят, потому что если ее остановить сейчас, то Нетаньяху не сможет достигнуть своих целей и вскоре лишится поста премьера.

5. Полу-интифада в Палестине и Израиле продолжается – это пока что главный успех спонсоров ХАМАС и Ирана.

6. Миф о Железном Куполе за последние дни прямо скажем пожух. Интересно (но не всем), как бы он справлялся с ракетным арсеналом Хезбаллы, которая куда сильнее ХАМАС и Исламского Джихада вместе взятых.

7. Информационную войну Израиль скорее поигрывает, так как картинки из Газы и с улиц палестинских городов куда как более “впечатляющие” нежели картинки из Ашкелона, Ашдода или Тель-Авива.

8. “Друг Реджеп” пока что ничем существенным, кроме трескучих заявлений о поддержке Палестины не отметился. Без конкретных дел ему будет сложно потеснить Иран в палестинском вопросе.

PS. Более подробно по ходу конфликта – материал будет завтра.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.12 / Валерий Фадеев подвел итоги работы СПЧ в 2020 году

26.10 / Актриса Алиса Гребенщикова заболела коронавирусом

06.11 / Древний кальмар с панцирем-скрепкой мог жить веками

17.09 / В России повысят налог для богатых – подробности

15.05 / Мнение: Эксперимент-2

10.11 / Егор Корешков о новом фильме “МЫ”, карантине с Полиной Максимовой и о секрете хорошего иммунитета

22.01 / Итальянская фирма Cristofari опровегла информацию о туалетном ёршике за 700 евро

24.02 / Мнение: За что я люблю капитализм

03.08 / Гороскоп на сегодня, 4 августа 2020 года

28.12 / Распространенное токсическое вещество, увеличивает риск смерти от гриппа, пневмонии и COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика