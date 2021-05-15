Мнение: Коротко по войне в Палестине

На 15 мая.

1. Конфликт продолжается в виде систематического обмена ударами и с учетом потенциала сторон может идти в таком виде еще с пару недель.

2. Израиль пока на полноценное вторжение в Газу не решился, возможно, из-за давления США, которые опасаются, что это приведет к краху переговоры о ядерной сделке с Ираном.

3. Иран и его основные прокси выжидают. Действуют лишь небольшие группировки в Сирии и Ливане. Запроса от ХАМАС не поступало. А без него никто никуда не пойдет.

4. Дипломатические попытки остановить войну к успеху не приводят, потому что если ее остановить сейчас, то Нетаньяху не сможет достигнуть своих целей и вскоре лишится поста премьера.

5. Полу-интифада в Палестине и Израиле продолжается – это пока что главный успех спонсоров ХАМАС и Ирана.

6. Миф о Железном Куполе за последние дни прямо скажем пожух. Интересно (но не всем), как бы он справлялся с ракетным арсеналом Хезбаллы, которая куда сильнее ХАМАС и Исламского Джихада вместе взятых.

7. Информационную войну Израиль скорее поигрывает, так как картинки из Газы и с улиц палестинских городов куда как более “впечатляющие” нежели картинки из Ашкелона, Ашдода или Тель-Авива.

8. “Друг Реджеп” пока что ничем существенным, кроме трескучих заявлений о поддержке Палестины не отметился. Без конкретных дел ему будет сложно потеснить Иран в палестинском вопросе.

PS. Более подробно по ходу конфликта – материал будет завтра.

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