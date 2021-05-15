Мнение: Обмен

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов допустил возможность обменять главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, которого на Украине подозревают в госизмене, на осужденных в России граждан Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24». «Это решение принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность, то мы охотно это сделаем», — сказал Данилов.

С точки зрения Киева такая операция выглядит идеальной. Медведчука не нужно выводить на процесс, а значит, не всплывет море отборнейшего дерьма, которое называется "украинская политика", но при этом обмен его на граждан Украины, сидящих в российских тюрьмах, полностью завершает его карьеру, как украинского политика. Раз и навсегда. Какой он украинский политик, если его отдадут вражескому государству в обмен на своих?

Для Кремля хороших решений здесь нет вообще. Разве что снова двигать полторы сотни тысяч солдатиков к границе в надежде, что с той стороны испугаются. Что делать, если не испугаются? Бросать "своего" тоже не годится. И не только из-за пацанских понятий. Кто знает, а вдруг Медведчук поймет, что его бросили, как русских на Донбассе – и тогда может наговорить много разного. Ну, разве что отправить Петрова с Бошировым полюбоваться на Владимирскую горку и решить проблему привычным способом. Хотя – свой же вроде…

Любопытно здесь то, что Путина начинают переигрывать вообще все. Его раз за разом ставят в двусмысленные, а то и совершенно неприемлемые ситуации. Внутри России это выглядит как-то не очень трагично, так как российские СМИ вообще эти щекотливые темы не трогают. Но реальность такова, что один провал немедленно меняется на какой-то другой. При этом политика Кремля ведется исключительно "от обороны", он только реагирует на обстановку, а если пытается предпринимать какие-то действия на опережение, то они получаются предельно бесхитростными, прямыми и, как правило, безрезультатными – вроде того же непонятного выдвижения войск к украинской границе несколько недель назад.

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