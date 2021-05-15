Обнаружена одна из первых звезд, образовавшихся во Вселенной

Химический состав звезды, расположенной на расстоянии примерно в 16 тыс. световых лет он Солнечной системы, позволил ученым предполагать, что это одно из первых светил, образовавшихся в результате Большого взрыва.

Как поясняют специалисты по астрономии, найти такую звезду в глубоком космосе помог метод узкополосной фотометрии. Полученные результаты спектрального анализа подтвердили химический состав звезды, который соответствует ранним формам материи.

В частности, данная звезда содержит чрезвычайно мало таких элементов, как кислород, магний, углерод или железо. Теория образования Вселенной говорит о том, что на ранних этапах эволюции в окружающем нас мире практически не было тяжелых элементов, которые образовывались гораздо позже.