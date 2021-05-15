В Казахстане открылся первый концентрационный лагерь перевоспитания «Насвау»

В поселке Аршалы Акмолинской области дают праздничный залп. Там открылся первый в Казахстане концентрационный лагерь перевоспитания неблагонадежных элементов «Насвау».

Красную ленточку на бараках, сделанных из свежеотремонтированных заброшенных советских свинарников, перерезал лично министр обороны и стратегического туризма Казахстана Мухтар Туфяксаханов.

Патрулировать территорию будет первая элитная спецдивизия пистолетных велосипедистов казахстанского государства «Нурсултан Назарбаев». Сообщается, что в подразделение отбирались лучшие из лучших солдат и военных полицейских Казахстана.

– Мы перенимаем важнейший немецкий опыт решения проблем с бузотерами. Сейчас всякие темные личности и распространители фейков дестабилизируют ситуацию в стране, качают лодку против нашего Елбасы. Специально для этих и подобных им уголовников будет открыта сеть демократических концлагерей по всей стране. Предатели казахского народа и отступники должны получать самое суровое наказание, — заключает Туфяксаханов.

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