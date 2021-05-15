 

В Госдуме объяснили «недружественный» статус США и Чехии

15.05.2021, 12:24, Новости дня
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Включение США и Чехии в список «недружественных государств» объясняется не просто их общей антироссийской позицией, а конкретными регулярными действиями против Москвы, и прежний термин «партнеры» по отношению к этим странам теперь «полностью утратил смысл», сообщила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

По словам Паниной, тот факт, что в список вошли только два государства, «говорит о том, что наша страна крайне осторожно пользуется этим инструментом», передает РИА «Новости».

«Основанием, видимо, является не просто антироссийская внешнеполитическая позиция, а конкретные действия, имеющие повторяющийся, можно сказать, серийный характер», – отметила депутат.

По ее словам, включение Чехии вызвано «целой чередой провокаций и скандалов, раздутых властями этой страны буквально из ничего, на пустом месте – от мифических «отравлений» муниципальных чиновников до пресловутых взрывов, которые приписывают российской стороне, и последовавшей за этим высылкой большого числа наших дипломатов».

По ее мнению, позиционирование США как «недружественного государства» также вполне закономерно: «После многолетней «санкционной войны» и агрессивного давления с американской стороны прежний термин «партнеры» полностью утратил смысл».

При этом, по ее словам, все это не означает, что РФ не может вести с подобными странами диалог по вопросам глобальной стратегической стабильности: «Если Советский Союз мог находить общий язык и договариваться с США по этим темам, то ничего не мешает это сделать и нам, при наличии доброй воли с американской стороны».

Ранее был утвержден список недружественных РФ государств, список вошли только две страны – США и Чехия. В их отношении будут применяться меры согласно указу президента РФ Владимира Путина от 23 апреля 2021 года. Согласно документу, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию не более 19 работников из числа жителей России, а США – ни одного.

Сообщалось, что Россия отложила запрет посольству США нанимать на работу местных граждан. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что вопрос об ограничении найма на работу россиян в посольство США закрыт окончательно и бесповоротно, и в Москве ожидают, что Штаты до 1 августа приведут персонал в соответствии с требованиями.



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