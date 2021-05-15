 

Изменение запаха мочи названо признаком диабета второго типа

15.05.2021, 12:22, Разное
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Медики назвали признаком сахарного диабета второго типа изменившийся запах мочи. По их словам, повышенный уровень глюкозы в крови является опасным состоянием, если показатели держатся долго.
Сахарный диабет приводит к повреждению кровеносных сосудов, поэтому увеличится риск инсульта, сердечного приступа и почечной недостаточности. Важно своевременно уметь распознавать ранние признаки диабета второго типа. Зачастую заболевание остается с человеком на всю жизнь, но бывают периоды ремиссии.

Признаком повышенного уровня сахара в крови считается изменение запаха мочи. При наличии патологии он становится фруктовым и сладковатым. Все дело в том, что организм пытается удалить избыток глюкозы, поэтому увеличивается частота мочеиспусканий. К иным симптомам относится усталость, чрезмерная жажда, зуд в обществе гениталий. Избыток сахара в моче приводит к дрожжевым инфекциям, поэтому развивается раздражение. При данном заболевании у человека может появиться молочница.

Источник: www.medikforum.ru



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