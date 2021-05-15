Кто съел урожай? Как бороться с вредителем, который уничтожает фасоль и горох

Практически у каждой огородной культуры есть свои определенные вредители. Это касается также и фасоли. Один из наиболее опасных вредителей, повреждающих бобовые культуры, – фасолевая зерновка. Этот вредитель может оставить вас без урожая. Вот некоторые особенности этого вредителя, а также рекомендации, относительно того, как бороться с ним.

Что собой представляет фасолевая зерновка?

Длина тельца взрослого насекомого составляет 2-5 мм. Его тело имеет кругло-овальную форму черного цвета. Оно густо покрыто волосками, образующими небольшие пятна.

Эти небольшие жучки не только хорошо летают, но и прекрасно бегают. В случае неблагоприятных условий фасолевые зерновки могут примерно 2-3 месяца обходиться без пищи.

Личинки длиной примерно такие же, как и сами жучки. Тельце у них изогнутое, также имеется 3 пары ног, поэтому личинка может свободно передвигаться.

Фасолевая зерновка активно размножается на протяжении всего года и за это время может дать 3-6 поколений. В отапливаемом хранилище насекомое активно развивается весь год, а в неотапливаемом – только летом. Идеальная температура должна составлять 27-31 градус, а влажность – 70-80 %.

Самка откладывает яйца на семена или створки бобов. Когда появляется личинка, она сразу же оказывается внутри бобов, где и происходит ее последующее развитие. Когда из личинки вырастает взрослое насекомое, оно пролезает через проделанные отверстия.

Какой вред наносит фасолевая зерновка?

Насекомые повреждают урожай как в период созревания, как и после его сбора и хранения. Наибольший вред зерновка наносит фасоли, однако может повреждать и другие бобовые. Следы деятельности этого вредителя можно увидеть на семенах нута, чечевицы, сои, гороха.

При оптимальных условиях эти насекомые полностью выедают зерна бобовых. Тем самым они лишают людей возможности использовать урожай и пищу. Если хранить поврежденные плоды вместе с чистыми, то через некоторое время вредители уничтожат все.

Как справиться с фасолевой зерновкой?

Для борьбы с вредителями нужно применять основные агротехнические и профилактические мероприятия. Для посева применяют не зараженные насекомыми семена.

Нужно регулярно осматривать посадки для выявления заражения. Пораженные растения можно распознать по наличию темноватых отверстий размером примерно 2 мм. Изначально вредитель распространяется небольшими очагами.

Если своевременно удалить пораженные кусты, то можно будет избежать последующего распространения насекомого. Нужно вовремя убирать с грядок урожай, еще до того как растрескаются стручки.

Перед сбором урожая обязательно нужно продезинфицировать места хранения, особенно если у вас там ранее лежали пораженные насекомыми бобовые.

В борьбе с вредителями может помочь охлаждение фасоли. Все дело в том, что личинки и взрослые насекомые плохо выносят низкие температуры. При температуре ниже 12 градусов они могут погибнуть за день. Именно поэтому можно поместить бобовые в морозильную камеру. Нужно положить фасоль в морозилку за месяц до посадки, и получите совершенно чистый и обеззараженный посадочный материал.

Не терпит фасолевая зерновка и жару. При нагреве бобов до 60 градусов жучки и личинки погибают примерно за час. Можно прогреть фасоль в духовке. Однако этот способ подойдет только для бобовых, предназначенных для еды.

Из химических средств можно применять инсектицид «Актара». Нужно проводить опрыскивание в период формирования бобов. Последующая обработка проводится только при наличии заражения. Последнее опрыскивание проводится не позже чем за 3 недели до предстоящего сбора урожая.