“Еще один шаг к эскалации”. В МИД Чехии отреагировали на включение ее Россией в список недружественных стран

“Мы рассматриваем эту процедуру РФ как еще один шаг к эскалации отношений не только с Чехией, но и с ЕС как таковым и его союзниками. Более того, это полностью противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях, особенно в отношении обязательства подписавших ее сторон разрешить дипломатическим представительствам функционировать должным образом, а также принципу недискриминации между государствами. Мы сожалеем, что Россия выбирает путь конфронтации себе во вред, так как такая мера также будет иметь косвенное влияние на возможное развитие контактов между простыми гражданами, в сфере туризма или развития торговых отношений”, – говорится в заявлении.

В министерстве заявили, что такой шах российского правительства не меняет первоначального решения об ограничении численности сотрудников посольства РФ в Праге.

“В отличие от российского подхода, наш шаг полностью соответствует международному праву”, – добавили в МИД Чехии.

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин 23 апреля подписал указ, который ограничивает прием на работу в дипломатические представительства недружественных России стран.

14 мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, утвердившее перечень государств, которых власти РФ обвиняют в недружественных действиях. В него вошли две страны – США и Чехия.

В чешской деревне Врбетице 16 октября 2014 года взорвался склад, на котором хранилось 58 тонн боеприпасов, сообщало Lidovky. Во время взрыва погибло двое людей, а жителей окрестных сел эвакуировали. Второй взрыв случился 3 декабря того же года, но уже на другом складе во Врбетице, там хранилось 98 тонн боеприпасов. Работы по ликвидации последствий взрывов длились почти шесть лет и закончились осенью прошлого года. Нанесенный ущерб и затраты, необходимые для очистки территорий возле складов, оценивают примерно в 1 млрд чешских крон.

В апреле 2021 года власти Чехии заявили о причастности россиян Александра Петрова и Руслана Боширова (они же Мишкин и Чепига) к взрывам на чешских складах с боеприпасами. По данным журналистов-расследователей, Петров и Боширов являются офицерами российской военной разведки. Именно их называли отравителями российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году в Великобритании. Россиян объявили в розыск.

Чешская полиция предполагает, что, возможно, боеприпасы во Врбетице взорвались случайно – на самом деле спецслужбы РФ хотели взорвать их в Болгарии.

Информация о возможной причастности России к взрывам в Чехии стала причиной кризиса в отношениях двух стран. Чехия первой выслала из страны российских дипломатов, вслед за этим Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.

В МИД Чехии сообщили 22 апреля о сокращении числа сотрудников российского посольства в Праге до текущей численности чешского диппредставительства в Москве. Чехия до конца мая собирается выслать 22 российских дипломата. В ответ МИД РФ потребовал сократить состав посольства Чехии.

Чехию поддержали и другие страны ЕС – Латвия, Литва, Эстония и Словакия выслали российских дипломатов в знак солидарности.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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