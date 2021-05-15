Делегация совета при Конгрессе США посетила позиции ВСУ на Приазовье

“Делегация посетила Мариупольский отряд морской охраны Государственной пограничной службы Украины, а при выходе в море – убедилась в присутствии военных катеров РФ в акватории Азовского моря”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что представителей совета при Конгрессе США ознакомили с ситуацией в районе проведения ООС. Также они посетили один из семи контрольных пунктов въезда-выезда “Гнутово”. Он вынужденно не работает в полной мере из-за блокировки движения людей и транспорта российско-оккупационными войсками с противоположной стороны, подчеркнули в штабе ООС.

Представители американской делегации посетили подразделение Вооруженных Сил Украины (ВСУ), которое “выполняет боевые задачи в сдерживании российской агрессии вблизи Широкино”.

“Побывав возле линии соприкосновения, иностранные делегаты воочию увидели последствия “русского мира” на Приазовье, оценили ситуацию на фронте и убедились в присутствии российских войск на Востоке Украины”, – заявили в штабе ООС.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1118131662012782

Контекст:

Как сообщал в Facebook пресс-центр ООС, 6 мая зону проведения операции Объединенных сил посетили главы МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга. 12 мая бойцов Нацгвардии на Донбассе посетили военные атташе Швеции, Норвегии и Дании. В присутствии войск РФ на Донбассе во время трехдневного визита 11–13 мая убедились военные дипломаты США.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб ООС неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. В 2021 году у украинских военных уже не менее 37 боевых потерь, говорил бывший главнокомандующий ВСУ генерал Виктор Муженко “ВВС News Україна” в интервью, которое было опубликовано 1 мая.

С момента объявления режима прекращения огня 27 июля 2020 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибло 99 военнослужащих, сообщали в ВСУ 7 мая 2021 года.

Американский совет по внешней политике является неправительственным аналитическим центром при Конгрессе США. Он расположен в Вашингтоне, действует с 1982 года. Основными объектами исследований совета являются страны бывшего СССР, Китай, Евразия и Иран.

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