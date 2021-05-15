Тина Кароль заявила, что поедет на Славянский базар в Беларуси

“Я не заставлю вас скучать. Я мчусь к вам”, – ответила она на вопрос ведущих о том, будет ли певица в этом году выступать на мероприятии.

ВИДЕОВидео: Наше Утро ОНТ / YouTube

Контекст:

Международный музыкальный фестиваль “Славянский базар” проводится с 1992 года. В 2021 году мероприятие запланировано на период с 14-го по 19 июля. Конкурс проводится под патронатом Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси.

После того как “Славянский базар” опубликовал программу, белорусы стали просить артистов в соцсетях не приезжать на фестиваль в связи с политическим кризисом в стране. Как отмечает TUT.BY, в гала-концерте мероприятия были заявлены украинские исполнители Олег Винник и Элина Иващенко, но их фамилии вскоре исчезли с афиш.

В конце марта от участия в мероприятии отказался украинский шоумен Тимур Мирошниченко, который более 10 лет был ведущим этого мероприятия от Украины. Его место занял другой украинский ведущий Андрей Доманский, однако вскоре он тоже сообщил, что не едет на фестиваль.

Сейчас среди участников фестиваля заявлена украинская певица Ирина Билык.

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