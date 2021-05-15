 

Тина Кароль заявила, что поедет на Славянский базар в Беларуси

15.05.2021, 12:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Я не заставлю вас скучать. Я мчусь к вам”, – ответила она на вопрос ведущих о том, будет ли певица в этом году выступать на мероприятии.

ВИДЕОВидео: Наше Утро ОНТ / YouTube
Контекст:

Международный музыкальный фестиваль “Славянский базар” проводится с 1992 года. В 2021 году мероприятие запланировано на период с 14-го по 19 июля. Конкурс проводится под патронатом Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси.

После того как “Славянский базар” опубликовал программу, белорусы стали просить артистов в соцсетях не приезжать на фестиваль в связи с политическим кризисом в стране. Как отмечает TUT.BY, в гала-концерте мероприятия были заявлены украинские исполнители Олег Винник и Элина Иващенко, но их фамилии вскоре исчезли с афиш.

В конце марта от участия в мероприятии отказался украинский шоумен Тимур Мирошниченко, который более 10 лет был ведущим этого мероприятия от Украины. Его место занял другой украинский ведущий Андрей Доманский, однако вскоре он тоже сообщил, что не едет на фестиваль.

Сейчас среди участников фестиваля заявлена украинская певица Ирина Билык.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.11 / У главы офиса президента Украины обнаружили коронавирус

08.09 / Путин дал ряд поручений врио главы Калужской области

27.06 / Washington Post – в США финансовую помощь по ошибке направили более чем миллиону мёртвых людей

29.07 / Газпром возобновил транспортировку газа через Болгарию

26.06 / Еврокомиссия выступила против возможных санкций США по «Северному потоку – 2»

06.08 / Ярс, Тополь, Листва и Тайфун. Шойгу осмотрел современную технику ракетных войск

04.04 / Ученые рассказали о влиянии депрессии на восприятие окружающего мира

08.10 / Блогершу случайно застрелили во время съемки видео для TikTok

08.05 / Умер украинский военный, которого боевики ранили 28 апреля

07.07 / Олега Сафронова заподозрили в работе на чешские спецслужбы в пользу США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика