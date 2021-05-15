 

В Луганской области пьяный водитель сбил четырех подростков, один из них умер – полиция

15.05.2021, 12:18, Новости дня
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“34-летний житель с. Круглое, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле Renault Megane наехал на четырех подростков, жителей села Мостки, которые шли по проезжей части дороги в попутном автомобилю направлении”, – говорится в сообщении.

14-летний подросток погиб на месте.

Еще трое подростков, 14-летний парень, 13-летняя и 15-летняя девочки, госпитализированы с многочисленными переломами конечностей. Младшая из них сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии”, – сообщили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения). Водитель задержан. После объявления подозрения следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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