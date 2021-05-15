 

Haval обновит внедорожник Haval H9 в Китае

15.05.2021, 11:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Бренд Haval в ближайшее время представит модернизированный кроссовер Haval H9.

Указанная модификация отличается формой решетки радиатора, бамперами и узкой головной оптикой. В салоне кроссовера H9 установили 9-дюймовый мультимедийный дисплей, цифровую приборную панель, а также более дорогие материалы отделки. В свою очередь, новый кроссовер H9 имеет электронные ассистенты, позволяющие добиться максимальной безопасности при езде задним ходом.

Из технических особенностей о данном автомобиле известно, что под капотом применили 2-литровый турбированный двигатель, мощность которого достигает 224 л.с. Остальные опции до настоящего времени остаются неизвестными.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.02 / Новак рассказал о ситуации на рынке нефти

29.03 / Люди, не имеющие отношения к Харькову, хотят обогащаться на городе – Добкин

27.09 / Умер актер московского Театра сатиры Владимир Носачев

28.07 / Лукашенко утверждает, что переболел COVID-19

23.03 / В Днепре вводят локдаун

23.07 / “Штурм будет или я домой пошел?” Фотожабы на задержание луцкого террориста

08.03 / В МВД Украины похвастались «ударом» по России

12.10 / В проект госбюджета Украины на 2021 год внесены почти 2,5 тыс. правок – нардеп Железняк

07.07 / Министерство образования Украины попросило отсрочить призыв для выпускников

20.04 / Insider – тесты подтвердили коронавирус у умершего норвежского конспиролога, отрицавшего пандемию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика