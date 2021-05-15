Haval обновит внедорожник Haval H9 в Китае

Бренд Haval в ближайшее время представит модернизированный кроссовер Haval H9.

Указанная модификация отличается формой решетки радиатора, бамперами и узкой головной оптикой. В салоне кроссовера H9 установили 9-дюймовый мультимедийный дисплей, цифровую приборную панель, а также более дорогие материалы отделки. В свою очередь, новый кроссовер H9 имеет электронные ассистенты, позволяющие добиться максимальной безопасности при езде задним ходом.

Из технических особенностей о данном автомобиле известно, что под капотом применили 2-литровый турбированный двигатель, мощность которого достигает 224 л.с. Остальные опции до настоящего времени остаются неизвестными.