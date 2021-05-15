В Сети опубликованы снимки обновленного кроссовера BMW X3 2022 года

Пользователям доступны свежие фотографии обновленного кроссовера BMW X3 2022 модельного года.

Официальная презентация автомобиля состоится в июне, тогда как клиенты уже могут ознакомиться с некоторыми параметрами модели. По снимкам очевидно, что кроссовер BMW X3 2022 имеет более спортивную внешность, выраженную в форме бамперов и выхлопных патрубках. Кроме того, по снимкам представлена М-версия кроссовера, что отражается в затемненных элементах кузова.

Эксперты указали, что модель оснащается 2-литровым двигателем с турбиной на 208 и 280 л.с. в разных комплектациях. Более точные характеристики транспортного средства будут озвучены несколько позже.