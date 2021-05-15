В Госдуме оценили новое пользовательское соглашение WhatsApp
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Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин счел неэтичным и нарушающим закон новое пользовательское соглашение мессенджера WhatsApp.
Горелкин заявил, что «новая политика WhatsApp в отношении персональных данных пользователей прежде всего неэтична», мессенджер набирал аудиторию «на одних условиях, а теперь поставили всех перед фактом, что условия будут другими – или лишитесь аккаунтов», передает ТАСС.
Он напомнил, что вступил в силу закон, по которому оператор персональных данных обязан спрашивать согласие пользователя на передачу их третьим лицам.
«WhatsApp формально это делает. Но в ультимативной форме, не давая пользователю выбора. На мой взгляд, это нарушение закона», – отметил депутат.
Ранее WhatsApp сообщал, что пользователи, которые до 15 мая не примут новые правила мессенджера, смогут пользоваться приложением только в ограниченном режиме, из опций останутся только звонки и уведомления.
Представитель сервиса также сообщил, что WhatsApp постепенно начнет отключать доступ к звонкам, сообщениям и уведомлениям для тех, кто не примет новые правила безопасности мессенджера.
Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков объяснил в комментарии газете ВЗГЛЯД, почему россиянам стоит отказаться от использования WhatsApp.
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