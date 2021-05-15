 

В Госдуме оценили новое пользовательское соглашение WhatsApp

15.05.2021, 11:28, Новости дня
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Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин счел неэтичным и нарушающим закон новое пользовательское соглашение мессенджера WhatsApp.

Горелкин заявил, что «новая политика WhatsApp в отношении персональных данных пользователей прежде всего неэтична», мессенджер набирал аудиторию «на одних условиях, а теперь поставили всех перед фактом, что условия будут другими – или лишитесь аккаунтов», передает ТАСС.

Он напомнил, что вступил в силу закон, по которому оператор персональных данных обязан спрашивать согласие пользователя на передачу их третьим лицам.

«WhatsApp формально это делает. Но в ультимативной форме, не давая пользователю выбора. На мой взгляд, это нарушение закона», – отметил депутат.

Ранее WhatsApp сообщал, что пользователи, которые до 15 мая не примут новые правила мессенджера, смогут пользоваться приложением только в ограниченном режиме, из опций останутся только звонки и уведомления.

Представитель сервиса также сообщил, что WhatsApp постепенно начнет отключать доступ к звонкам, сообщениям и уведомлениям для тех, кто не примет новые правила безопасности мессенджера.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков объяснил в комментарии газете ВЗГЛЯД, почему россиянам стоит отказаться от использования WhatsApp.



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