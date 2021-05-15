Врач Мухина опровергла главное заблуждение о сухомятке

Врач Марият Мухина опровергла главное заблуждение, касающееся сухомятки. По ее словам, питаться такими продуктами не значит, что человек ест что-либо, запивая водой или же другим напитком. Такая пища имеет твердую консистенцию с минимальным количество жидкости.

К сухомятке можно отнести чипсы, пиццу, бутерброды, хлопья, сухарики фастфуд. Человек употребляет острую, жирную, грубую, копченую пищу, где содержатся пищевые аллергены, которые наносят вред здоровью. Такая еда очень плохо переваривается, представляет опасность для слизистой. Если часто употреблять аналогичную пищу, то может появиться колит, дуоденит, гастрит, проктит.

Многие считают, что сухомятку можно «размягчить», запивая данную еду чаем. Однако этот способ никак не поможет желудку. Употреблять необходимо полноценное горячее блюдо, содержащее бульон, а запивание никак не решает проблему. Это значит, что реулярный перекус ход-догом в будущем все равно приведет к проблемам с печенью.

Традиционная русская кухня неслучайно включает блюда, содержащие жидкость и разваренные продукты. Их полезность заключается в присутствии экстрактивных веществ, благоприятно воздействующих на ЖКТ.

Источник: radiosputnik.ria.ru