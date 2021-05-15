 

О браке Пугачевой и Галкина с изнанки: Геннадий Хазанов разоткровенничался

15.05.2021, 11:24, Разное
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Примадонна российской эстрады Алла Пугачева состоит в пятом официальном браке. Ее избранником стал юморист и ведущий Максим Галкин. Возлюбленные состоят в зарегистрированных отношениях с 2011 года и воспитывают двоих детей – Гарри и Елизавету. Недавно свое мнение о знаменитой паре высказал известный сатирик Геннадий Хазанов.

Мнение юмориста

Напомним, что длительное время общественность довольно критично относилась к браку Максима и Аллы, многие считали, что это сделано ради пиара и вскоре артисты расстанутся. Многих смущал тот факт, что Алла старше своего избранника на двадцать семь лет.

Но журналисты и поклонники оказались не правы, пара счастливо живет в своем доме на территории села Грязь.

В новом интервью Геннадий Хазанов указал на то, что знаком с примадонной долгое время. Их дружба началась еще в те времена, когда Пугачева работала концертмейстером и не была знаменита. Хазанов также отметил, что был знаком с каждым супругом Аллы и находит Галкина самым подходящим для примадонны.

По словам Хазанова, Галкин действительно отличный мужчина и заслуживает уважения, несмотря на то что журналисты проявляли иронию к возлюбленным. Но сейчас Геннадий рад за пару и за то, что они смогли преодолеть все трудности и создать семью.



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