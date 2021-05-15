Украина ожидает, что в 2022 году ЕС начнет пересмотр политики соседства

Она заявила, что разделяет мнение экс-министра иностранных дел Польши, который рассказал об “усталости ЕС от расширения”.

“Это хорошо видно внутри самого Евросоюза. Странам-членам понятно, что есть надобность в новой политике соседства, которая создала бы новые форматы и возможности для стран, стремящихся ко вступлению или более тесной интеграции. Но усталость от расширения действительно есть и мы чувствуем ее в наших столицах. Мы уже совершаем целый ряд беспрецедентных шагов, чтобы трансформировать видение ЕС в Украине. Мы – первая страна Восточной Европы, которая начала диалог о прямом доступе на внутренний рынок ЕС. Речь идет о том, что страна с более 40 млн потребителей стремится присоединиться к рынку, где есть 500 млн потребителей. Это один из самых больших интеграционных дискурсов, который был начат в последние годы с такими странами Восточной Европы, как Украина”, – заявила она.

По словам Стефанишиной, Украина продвигается вперед в выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС.

“Но совместно с Европейским Союзом мы серьезно отстаем в вопросе выработки новой стратегии ЕС по Украине. До учреждения “Восточного партнерства”, в 2008 году, Европейский Совет принял стратегию для Украины. На данном этапе мы достигли немало в использовании потенциала существующих форматов наших отношений и прокладываем путь к новому стратегическом подходу. Мы ожидаем, чтов 2022 году ЕС начнет пересмотр политики соседства и этот пересмотр будет касаться всех стран Восточной Европы, что будет выработан конкретный новый формат сотрудничества для Грузии, Украины, Молдовы – стран, которые стремятся к членству. Мы ожидаем, что к 2027 году, когда Литва будет председательствовать в Совете ЕС, можно будет выйти на конкретные политчиеские решения. Мы позитивно оцениваем нынешнее состояние наших отношений, но считаем, что пришло время начать пересмотр политики соседства”, – сказала она.

Контекст:

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме

6 октября 2020 года по итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.

Курс на членство в ЕС закреплен в Конституции Украины.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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