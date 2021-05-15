 

Кунаки приехала в Киев на съемки и ошиблась в написании украинской столицы. Фанаты напомнили ей, что “Kyiv not Kiev”

15.05.2021, 11:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В кадре Кунаки появилась в черных кожаных брюках и блузке с объемными рукавами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от TINA KUNAKEY (@tinakunakey)

Кроме того, в Stories модель показала вид из своего гостиничного номера. На фотографии видно работников, которые мыли окна. Снимок подписан: “Mornin Kiev”.

Фото: tinakunakey / Instagram

В комментариях к посту украинские фанаты поприветствовали Кунаки в Киеве и напомнили, что правильно писать Kyiv, а не Kiev.

“Приветствуем в Украине”, – пишет m.olexandra.

“Приветствуем! Kyiv not Kiev”, – напоминает lera_ua.

“Ух ты, ты в моем родном городе, добро пожаловать в Украину, легенда”, – написала christina_palvin.

Контекст:

Кунаки родилась в 1997 году в Тулузе. Ее мама – итальянка, родилась на Сицилии, отец – уроженец Марокко.

В 2018 году Кунаки вышла замуж за Касселя. В апреле 2019 года у пары родилась дочь.

В качестве модели Кунаки сотрудничала с Jean Paul Gaultier, Loreal, Armani.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.04 / РФ предложила провести на Донбассе встречу советников лидеров “Нормандской четверки” с участием боевиков. В ОПУ отреагировали

11.02 / “Должна быть крайней мерой”. Байден о применении военной силы США в мире

18.09 / Польша призывает ЕС выделить Беларуси 1 млрд евро

01.04 / Введена минимальная цена пачки сигарет

15.03 / Исследование древнеегипетской фрески привело к новому научному открытию

29.06 / Под Приштиной сербы отметили праздник, посвященный победе над турками

30.07 / Эколог: Химические отходы в Усолье-Сибирском представляют угрозу для Байкала и Иркутстка

14.12 / Запрет Лондона на вылов рыбы станет катастрофой для рыбаков Европы

24.09 / Вдова Джона Маккейна поддержала демократа Джо Байдена

14.03 / Эксперт предрек обвал курса доллара в конце апреля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика