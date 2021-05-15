Кунаки приехала в Киев на съемки и ошиблась в написании украинской столицы. Фанаты напомнили ей, что “Kyiv not Kiev”

В кадре Кунаки появилась в черных кожаных брюках и блузке с объемными рукавами.

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Публикация от TINA KUNAKEY (@tinakunakey)

Кроме того, в Stories модель показала вид из своего гостиничного номера. На фотографии видно работников, которые мыли окна. Снимок подписан: “Mornin Kiev”.

Фото: tinakunakey / Instagram

В комментариях к посту украинские фанаты поприветствовали Кунаки в Киеве и напомнили, что правильно писать Kyiv, а не Kiev.

“Приветствуем в Украине”, – пишет m.olexandra.

“Приветствуем! Kyiv not Kiev”, – напоминает lera_ua.

“Ух ты, ты в моем родном городе, добро пожаловать в Украину, легенда”, – написала christina_palvin.

Контекст:

Кунаки родилась в 1997 году в Тулузе. Ее мама – итальянка, родилась на Сицилии, отец – уроженец Марокко.

В 2018 году Кунаки вышла замуж за Касселя. В апреле 2019 года у пары родилась дочь.

В качестве модели Кунаки сотрудничала с Jean Paul Gaultier, Loreal, Armani.

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