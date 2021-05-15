Аваков о новых санкциях СНБО: Влияние “воров в законе” – прямая угроза нацбезопасности

“СНБО принял предложение правительства по ряду санкций в отношении “воров в законе”: от блокирования активов до принудительного выдворения из Украины! Влияние “воров в законе” – прямая угроза нацбезопасности, поэтому – нулевая толерантность!” – написал министр в Twitter.

РНБО ухвалила пропозицію Уряду щодо низки санкцій до «ворів в законі»: від блокування активів до примусового видворення з! Вплив «ворів в законі» пряма загроза нацбезпеці – тому нульова толерантність! pic.twitter.com/y4UDgqtpK0

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 14, 2021

Контекст:

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести санкции против 557 “воров в законе” и 111 криминальных авторитетов. Большинство из них – иностранцы, но 15 “воров в законе” – граждане Украины, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что санкции против “воров в законе” и криминальных авторитетов решили ввести “после принятия закона о “ворах в законе”, стратегии борьбы с организованной преступностью и девяти месяцев работы”.

Данилов сообщал, что на момент внесения в Уголовный кодекс Украины понятия “вор в законе” в стране таких людей было 34. “В Украине на сегодня 15 “воров в законе”, из них семь находятся на территории страны”, – сообщил он.

Законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за пребывание лиц в статусе “вора в законе” на срок от пяти до 12 лет, Зеленский инициировал 3 декабря 2019 года. Депутаты в первом чтении проголосовали за этот законопроект 19 декабря 2019 года. 4 февраля 2020 года депутаты отправили документ на повторное второе чтение.

4 июня народные депутаты 236 голосами внесли изменения в Уголовный кодекс Украины, которыми ввели в законодательство понятие “вор в законе”. Эксперты отметили, что законопроект фактически легитимизирует преступный жаргон в уголовном законодательстве Украины.

—