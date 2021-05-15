Данилов о реакции Путина на дело против Медведчука: Я вообще не понимаю о каких оппозиционных политиках идет речь

Путин, комментируя арест нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука, заявлял, что власти Украины таким образом проводят “очевидную зачистку политического поля страны”, в том числе путем закрытия СМИ.

Данилов отметил, что в СНБО ознакомлены с выступлением Путина во время его совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ.

“Я вообще не понимаю о каких оппозиционных политиках идет речь… Они всю жизнь были при власти, они, условно говоря всю жизнь строили тут… Они построили собственную систему, они построили свое собственное законодательство. И сегодня, когда за это нужно нести ответственность, они начинают вопить о каких-то притеснениях оппозиции”, – сказал секретарь СНБО.

По словам Данилова, если бы три телеканалы, против которых в феврале СНБО ввел санкции, действительно были народными, их бы поддерживал народ, но “никакого резонанса в обществе не произошло”.

“Украинцы такой народ, что их остановить невозможно… Более того, полностью понятно, что это работала пятая колона на деньги, которые выдавала РФ. Сейчас понятно, что они обеспокоены, что это не происходит. И поэтому мы видим такую реакцию, ничего удивительного здесь нет”, – подчеркнул секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Главред издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов уточнил у Данилова, будет ли реакция СНБО на “наглое вмешательство” Путина во внутренние дела Украины.

“Если Вы считаете, что на каждое выступление президента РФ мы должны открывать уголовные дела и от этого радоваться, то это не совсем соответствует нашим планам, которые у нас есть”, – ответил секретарь СНБО.

Контекст:

Медведчук входит в топ-100 самых богатых украинцев по версии журнала Forbes. Издание оценило его состояние в $620 млн, он занимает 12-е место в рейтинге. Политик известен своими связями с Россией, он кум Путина.

В феврале 2021 года СНБО ввел санкции против Медведчука, его коллеги по фракции Тараса Козака и принадлежащих им и их семьям компаний (в том числе под санкции попали телеканалы “112 Украина”, ZIK и NewsOne). Ограничения к этим лицам решили применить на основании расследования СБУ о финансировании терроризма. Под санкции в том числе попал Новошахтинский завод нефтепродуктов, поскольку, по данным СМИ, он обеспечивал нефтепродуктами оккупированные Россией территории Донецкой и Луганской областей. Данилов заявлял, что дизтопливом с этого завода заправляют российские танки в ОРДЛО.

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве и офисе ОПЗЖ СБУ проводила обыски.

Венедиктова подчеркнула, что политики в деле нет, речь идет только об уголовных преступлениях.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта “Луч”, с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

12 мая Медведчук и его адвокаты пришли в Офис генпрокурора и ознакомились с подозрением. По словам защитников политика, ему сообщили о подозрении по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля и надели электронный браслет. Прокуратура просила арестовать его до 10 июля с альтернативой залога в 300 млн грн.

Медведчук назвал дело политически мотивированным.

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