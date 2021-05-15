“А что Потап не в кадре”, “Секси”. Каменских засветила грудь на фото с пляжа
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Каменских опубликовала два селфи с пляжа, на которых она одета в розовый купальник.
“Еще один прекрасный момент, который нужно запомнить”, – говорится в подписи к фото.
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Снимок прокомментировала украинская телеведущая Леся Никитюк: “Настя, тебе говорили, что ты красивая?”
“Секси”, – прокомментировал снимок пользователь domstroimrostov2.
“Прекрасна как всегда”, – написал maxnechitaylo.
“Сколько лет прошло, а она молодеет”, – отметил maksimbatievskii.
“А что Потап не в кадре?”, – спрашивает пользователь sergeismit13.
Контекст:
4 мая Насте Каменских исполнилось 34 года.
Потап выступал с певицей Настей Каменских в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились.
После распада группы Потап продолжает писать песни для сольного проекта жены – NK. Также продюсирует проект Mozgi, певицу Michelle Andrade.
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