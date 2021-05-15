 

“А что Потап не в кадре”, “Секси”. Каменских засветила грудь на фото с пляжа

15.05.2021, 11:22, Новости дня
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Каменских опубликовала два селфи с пляжа, на которых она одета в розовый купальник.

“Еще один прекрасный момент, который нужно запомнить”, – говорится в подписи к фото.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Снимок прокомментировала украинская телеведущая Леся Никитюк: “Настя, тебе говорили, что ты красивая?”

“Секси”, – прокомментировал снимок пользователь domstroimrostov2.

“Прекрасна как всегда”, – написал maxnechitaylo.

“Сколько лет прошло, а она молодеет”, – отметил maksimbatievskii.

“А что Потап не в кадре?”, – спрашивает пользователь sergeismit13.

Контекст:

4 мая Насте Каменских исполнилось 34 года.

Потап выступал с певицей Настей Каменских в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились.  

После распада группы Потап продолжает писать песни для сольного проекта жены – NK. Также продюсирует проект Mozgi, певицу Michelle Andrade.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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