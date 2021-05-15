 

Прожиточный минимум в России стали считать по-новому

15.05.2021, 11:00, Разное
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Иная методика подсчета прожиточного минимума в России и МРОТ вступила в силу с этого года. Теперь первый исчисляется как 44,2%
от медианного дохода.

Сейчас прожиточный минимум в России составляет 11,6 тысячи рублей. Минимальный размер оплаты труда считают аналогично. Так, МРОТ сейчас равен примерно 12,8 тысячи рублей в месяц до вычета налога.

Прожиточный минимум в России возрос на 3,7% по сравнению с 2020 годом, а МРОТ — на 5,5%. Но здесь есть маленькая тонкость: если вычислять рост по-старому, по потребительской
корзине, то прожиточный минимум стал больше только 1,6%.

Новую методику оценил председатель комитета Госдумы по труду
и социальной политике Ярослав Нилов. Он отметил, что количество бедных россиян вырастет, но при этом увеличатся минимальная зарплата
и размеры пособий. Эксперт объяснил, что средства уже заложены в годовой бюджет.

Экономист Никита Кричевский отметил, что, вместе с тем, не исключено, что будут расти цены на продукты, а зарплаты за ними успевать не будут. Напомним, в конце 2020 года замминистра труда Андрей Пудов предположил, что новы законопроект приведет к улучшению положения наших соотечественников.



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