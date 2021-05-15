 

Источники в Москве и Минске: Лукашенко запланировал визит в Россию на конец мая

15.05.2021, 11:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Режим Александра Лукашенко сумел выстоять после событий, начавшихся летом 2020 года, не в последнюю очередь благодаря российской поддержке. Когда Батька почувствовал, что уже крепко стоит на ногах, он вернулся к многовекторной политике, пытаясь угодить как партнерам из Москвы, так и западным интересантам.

Теперь стало известно, что Александр Григорьевич запланировал очередной визит в Россию. Данная информаци попала в распоряжение журналистов издания “Ъ”, как утверждается, от источников из российской и белорусской столиц.

Уточняется, что поводом для новой встречи Лукашенко с Путиным стало завершение работы над “дорожными картами” по интеграции. Стоит отметить, что, по словам источников, мероприятие, о котором идет речь, будет организовано до конца текущего месяца.

При этом точная дата не будет обнародована до тех пор, пока все не утвердится. Такое решение принято для того, чтобы в случае переноса у людей не было повода распространять слухи касательно того, что у президентов возник конфликт.

Ранее сообщалось, что девятого мая Путин и Лукашенко обменялись поздравлениями с Днем Победы. Политики также договорились провести в ближайшее время встречу.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.12 / Мнение: 4-й китайский авианосец

19.07 / Мнение: Последствия Джорджа Флойда

16.10 / “Волосы не зубы, отрастут”: Ханна удивила поклонников резкой сменой имиджа

16.11 / Орден подсчета

17.07 / Скандалы: Перевал Миллера

12.04 / Мнение: 60% процентов республиканцев считают, что на выборах победил Трамп

08.02 / Мнение: О завтрашнем дне Владимира Путина

31.08 / Адель показала стройную фигуру — и получила неожиданную порцию критики

26.02 / Бари Алибасов оставил Федосееву-Шушкину ради врача из Калининграда

04.04 / В Даниловском районе Москвы откроют школу на тысячу мест

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика