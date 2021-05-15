 

Климкин испугался слов Путина об Украине

15.05.2021, 10:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил опасения из-за слов президента РФ Владимира Путина о превращении Украины в «анти-Россию».

Климкин сообщил в Facebook, что «слова Путина сегодня о нас как «анти-России» не стоит недооценивать».

Он добавил, что российский лидер якобы говорит об Украине как о постоянном источнике проблем для России. «Именно такой лексики он еще не применял. Ответ Кремля будет асимметричным и очень жестким», – утверждает экс-министр.

Ранее Владимир Путин заявил о превращении Украины в антипода России: «Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности РФ новости».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.12 / Законопроект по борьбе с «китайским шпионажем» разработали в США

18.08 / Алибасов подал на развод с Федосеевой-Шукшиной

26.04 / У гитариста The Rolling Stones Ронни Вуда повторно диагностировали рак

15.03 / Новый источник вирусов обнаружен в Китае

04.12 / В музее-заповеднике «Царицыно» нашли нарушение антикоронавирусных норм

28.11 / В поездах пассажирам снова будут продавать чай и кофе – “Укрзалізниця”

13.05 / Членам набсовета “Нафтогазу” предлагают остаться на должностях – Ермак

18.01 / Кличко призвал президента вмешаться в ситуацию со стоимостью газа для отопления

21.01 / “Я буду президентом для всех американцев”. Полный текст инаугурационной речи Байдена в переводе на русский язык

02.08 / Стало известно о 14 обстрелах в Донбассе с начала режима прекращения огня

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика