Климкин испугался слов Путина об Украине

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил опасения из-за слов президента РФ Владимира Путина о превращении Украины в «анти-Россию».

Климкин сообщил в Facebook, что «слова Путина сегодня о нас как «анти-России» не стоит недооценивать».

Он добавил, что российский лидер якобы говорит об Украине как о постоянном источнике проблем для России. «Именно такой лексики он еще не применял. Ответ Кремля будет асимметричным и очень жестким», – утверждает экс-министр.

Ранее Владимир Путин заявил о превращении Украины в антипода России: «Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности РФ новости».