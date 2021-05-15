 

Певица Ирина Салтыкова рассказала о двух абортах в браке

15.05.2021, 10:30, Разное
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Звезда 90-х Ирина Салтыкова поделилась информацией о двух абортах, которые были сделаны в браке с Виктором Салтыковым. Эти секреты артистка раскрыла в рамках программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.
От своего супруга Виктора Ирина Салтыкова два раза делала аборт. Артистка отметила, что эти решения были обоюдными, ее не заставляли идти на данный шаг. В то же время на прерывание беременности однажды артистка отправилась одна в какой-то маленький украинский город. В поезде на обратном пути Салтыкова почувствовала себя очень плохо, у нее поднялась температура.

Сейчас артистка жалеет о содеянным. Она считает себя верующим человеком, поэтому прерывание беременности – большой грех. С возрастом она начала понимать, что один ребенок – это мало. Салыткова воспитывает дочь Алису, но хотела бы, чтобы у нее были еще дети.

В целом брак с Виктором Салытковым исполнительница назвала «адом». Супруг часто выпивал и поднимал на жену руку.

Источник: www.youtube.com



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