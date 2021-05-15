Новый Ulefone Power получит аккумулятор ёмкостью 13 200 мА•ч и обратную зарядку других устройств

После долгого перерыва возвращается на рынок «долгоиграющих» смартфонов компания Ulefone. Power, новый аппарат компании, оснастят аккумулятором на 13 200 мА•ч и возможностью обратной зарядки.

О подготовке нового устройства линейки Power рассказали представители компании. Новинку оснастят батареей с рекордными 13 200 мА•ч. Стоит отметить, что предыдущий аппарат Ulefone Power 5 увидел мир три года назад, после чего производство серии было приостановлено.

Новый девайс не только позволит надолго забыть о поиске батареи, эксплуатируя смартфон Ulefone Power на полную мощь. Кроме того, с помощью гаджета с таким вместительным элементом питания, можно будет заряжать и другие электронные устройства. Для этого в телефоне предусмотрена поддержка обратной зарядки, пригодится представитель возрожденной линейки и во время походов или пикников.

Каким будет процессор и ОЗУ смартфона, возможности его фото-видео-камер, а также остальные характеристики нового аппарата Ulefone Power пока не известно. Техноблогеры при этом уверены, что он будет иметь высокий уровень защиты от пыли влаги, погружения в воду и ударостойкости. Представят официально гаджет уже в ближайшее время.

Источник: www.ixbt.com