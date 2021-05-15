Используем рыбную муку для удобрения томатов: результат – большие и сочные плоды

Питательные вещества нужно вносить в почву еще осенью. За зиму органические вещества смогут хорошо напитать землю. Весной нужно провести грамотную точечную подкормку, чтобы не было слишком активного наращивания зеленой массы.

Основное правило агротехники гласит, что томаты лучше вовсе не подкармливать, чем перекормить. Нужно четко следовать этому правилу весь вегетационный период. В качестве удобрения желательно не применять навоз. Азотная подкормка может привести не только к слишком активному росту пасынков, но и спровоцировать образование на кустах вершинной гнили.

Применение рыбной муки

Многие дачники и огородники при посадке рассады томатов в каждую лунку обязательно закладывают четвертую часть самой дешевой небольшой рыбки, например, салаки, предварительно разморозив ее. Также отличным вариантом станут любые рыбные отходы.

Для подкормки также можно применять рыбный фарш, закладывая по 1 ч. л. Можно использовать и рыбную муку (1 ч. л. на куст). Дополнительно нужно в лунки насыпать по 1 ч. л. суперфосфата и 1 ст. л. измельченной древесной золы.

Больше никаких дополнительных минеральных комплексных удобрений, мела и других веществ применять не нужно. После того как вы завершите высадку рассады, нужно замульчировать грядки. В качестве мульчи лучше всего подойдет скошенная газонная трава. Ее нужно укладывать слоем 7-10 см.

Неприятных запахов, которые привлекают мышей, кошек и кротов, не будет. Все вносимые части рыбы за лето практически полностью распадутся. Именно поэтому во время осенней перекопки участка можно будет увидеть только небольшие частички самых крупных костей.

Какие преимущества имеет рыбная мука

Рыба в своем составе содержит фосфор, который будет постепенно проникать в почву, наполняя ее питательными веществами. Кусты томатов порадуют хорошими цветением и завязями.

Преимущества золы

Зола представляет собой умеренный раскислитель почвы. Также в ней содержится много калия и полезных микроэлементов. Зола обладает выраженными защитными свойствами.

Преимущества мульчи

Травяная мульча поможет предотвратить пересыхание почвы, а также образование корок на поверхности грядок. Кроме того, она станет хорошим источником сенной палочки, которая препятствует образованию опасных патогенов.

Последующий уход за томатами

Поливы томатам нужны обильные, но не слишком частые. При умеренных температурах воздуха их поливают раз в 5 дней. Если стоит жара, поливать нужно раз в 3 или даже раз в 2 дня. Подкормки вносят раз в 2-3 недели. Лучше всего использовать травяное удобрение. Для этого в бочку складывают сорняки, заливают их водой и оставляют на 3-5 дней. У готового удобрения появляется неприятный запах. При использовании его нужно разводить водой (1 литровая банка на ведро воды).

Этого будет достаточно, чтобы томаты радовали обильным урожаем.