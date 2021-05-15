 

Яценюк: “Северный поток – 2” – антиевропейкий и антиукраинский проект. И лучший путь к справеливости – остановить его

15.05.2021, 10:26, Новости дня
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“Северный поток – 2″ – это, без сомнения, антиевропейский, антиукраинский и пророссийский проект. Как премьер-министр, а после – как глава Киевского форума по безопасности, я четко заявлял, что этот проект подорвет энергетическую стабильность и независимость Украины, Польши, Словакии и всей Европы”, – сказал политик.

По его словам, Россия “получит преимущество”, если завершит этот проект.

“Еще один циничный подход тех, кто поддерживает и защищает этот проект, заключается в нарративе, что он якобы усилит энергетический рынок Европы. Это неправда. Россия – поставщик природного газа в ЕС. Но речь не в том, кто добывает газ, а в том, кто его доставляет. Украина обеспечила транзит газа в ЕС. Мы это гарантировали и выполнили свои обязательства даже во время войны, после начала российской агрессии против Украины”, – сказал он.

По словам Яценюка, в Германии хотят ускорить строительство газопровода, поскольку через несколько месяцев в стране пройдут выборы и будет назанчен новый канцлер.

“Поэтому, еще раз подчеркиваю: это политический проект. Это антиевропейкий и антиукраинский проект. И лучший путь к справеливости – остановить его”, – заявил он.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись. Строительство заморозили, когда было достроено 93% газопровода, сообщила компания-оператор Nord Stream 2 AG. Спустя год, 11 декабря 2020 года, строительство возобновили. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году.

23 февраля 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода “Северный поток – 2” или находятся на стадии выхода. Причиной этому послужили возможные новые санкции по отношению к проекту со стороны США.

Германия настаивает на завершении строительства. “Газ, который еще не пошел по “Северному потоку – 2″, не хуже газа, идущего через Украину, и газа, транспортируемого из России через Турцию”, – подчеркнула канцлер Германии Ангела Меркель во время заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы 20 апреля.

Компания Nord Stream 2 AG сообщала в начале апреля, что к 31 марта осталось уложить около 121 км труб. По информации оператора, это 5% от общей протяженности газопровода.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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