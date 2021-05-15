“Мы охотно это сделаем”. Данилов не исключил обмена Медведчука на политзаключенных Кремля

Главред издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов спросил у Данилова, возможен ли обмен “предателей Украины из ОПЗЖ” на украинских патриотов, которых президент РФ Владимир Путин “удерживает в российских тюрьмах”.

“Это решение по обмену принимает президент Украины (Владимир Зеленский. – “ГОРДОН”). Я думаю, что если будет такая возможность, то мы охотно это сделаем”, – отметил секретарь СНБО.

Контекст:

Медведчук входит в топ-100 самых богатых украинцев по версии журнала Forbes. Издание оценило его состояние в $620 млн, он занимает 12-е место в рейтинге. Политик известен своими связями с Россией, он кум Путина.

В феврале 2021 года СНБО ввел санкции против Медведчука, его коллеги по фракции Тараса Козака и принадлежащих им и их семьям компаний (в том числе под санкции попали телеканалы “112 Украина”, ZIK и NewsOne). Ограничения к этим лицам решили применить на основании расследования СБУ о финансировании терроризма. Под санкции в том числе попал Новошахтинский завод нефтепродуктов, поскольку, по данным СМИ, он обеспечивал нефтепродуктами оккупированные Россией территории Донецкой и Луганской областей. Данилов заявлял, что дизтопливом с этого завода заправляют российские танки в ОРДЛО.

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве и офисе ОПЗЖ СБУ проводила обыски.

Венедиктова подчеркнула, что политики в деле нет, речь идет только об уголовных преступлениях.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта “Луч”, с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

12 мая Медведчук и его адвокаты пришли в Офис генпрокурора и ознакомились с подозрением. По словам защитников политика, ему сообщили о подозрении по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля и надели электронный браслет. Прокуратура просила арестовать его до 10 июля с альтернативой залога в 300 млн грн.

Медведчук назвал дело политически мотивированным.

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