“Анечке, наверное, так хочется полностью голой сняться”. Maruv в прозрачном боди похвасталась своим достижением

На снимках Maruv позирует в темном помещении с красным освещением, в котором снимались некоторые кадры из клипа Call 911. Певица нарядилась в полупрозрачный черный боди, декорированный ремнями, накинув на плечи плащ.

“Call 911 One Million views”, – прокомментировала она успехи нового клипа.

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Публикация от MARUV (@maruvofficial)

Подписчики отреагировали на пост по-разному.

“Анечке наверное так хочется полностью голой сняться! Многие уже такое делали, но никто не садился голой на шпагат!”, – написал mechanic1778.

“Call911 шедевр! Заслуживает минимум 100 млн просмотров”, – пишет vovaobserver.

“На Вас не наглядеться, Вы – красотка”, – отметил пользователь burgas1983.

Контекст:

24 апреля Maruv выпустила клип на трек Call 911.

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на “Евровидение”, однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать “с лозунгами, превращая пребывание на “Евровидении” в промоакции политиков”.

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали “прорывом года”. В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу “Суперстар!” на российском канале НТВ.

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