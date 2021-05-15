Вершбоу: Украине не стоит иметь слишком высоких ожиданий от саммита НАТО в июне

“Считаю, что Украина действует правильно, когда подталкивает НАТО к выполнению своих обещаний. В то же время, Украине не стоит иметь слишком высоких ожиданий по поводу саммита в июне. Мы должны рассматривать следующие несколько лет как период новых возможностей. У нас есть новая администрация в Вашингтоне, которая однозначно привержена суверенитету и независимости Украины, готова предоставлять больше военной поддержки, чем это было во время администрации [экс-президентов Барака] Обамы или [Дональда] Трампа, чтобы усилить способность Украины сдерживать дальнейшую агрессию России, которая сегодня является непосредственной угрозой”, – заявил Вершбоу.

По его мнению, со временем эта администрация готова поддержать Украину, чтобы “сдвинуться с мертвой точки” в интеграции в НАТО. По его словам, это может быть включение вопроса Украины и Грузии в стратегию “НАТО 2030” и пересмотра политики Альянса по результатам саммита в июне.

Вершбоу отметил, что страны должны проделать “домашнюю работу”, чтобы соответствовать критерям членства, но такую роботу должен выполнить и Альянс: определить, как страны, часть территории которых находится под оккупацией, могут быть защищены гарантиями по ст. 5 Договора НАТО.

“В рамках стратегии 2030 НАТО должен определить, как интегрировать системы обороны Украины и Грузии в системы НАТО, какие силы и средства для этого нужны, какие политические меры могут понадобиться в ответ на реакцию России. Мы хорошо справились с этой задачей, когда начинали процессс расширения в конце 90-х. Поэтому, Альянс должен иметь интеграционный план и я считаю, что делать шаги для включения этих вопросов в стратегию 2030 будет правильным”, – заявил он.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

6 апреля 2021 года Зеленский заявил в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, что Альянс – это единственный путь к окончанию войны на Донбассе и что предоставление Украине плана действий относительно членства в НАТО “станет настоящим сигналом для РФ”. Комментируя разговор с Зеленским, Столтенберг сказал, что НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Среди членов НАТО Латвия и Литва поддержали предоставление Украине ПДЧ. 7 апреля министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что это будет “сильным сигналом для России”, что курс, который выбрала Украина, ценится странами НАТО. В этот же день министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сказал, что однозначно поддержит такое решение, так как Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО.

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что парламент должен принять около 60 законопроектов, чтобы проложить Украине путь в ЕС и НАТО.

3 мая на совместном с Зеленским брифинге президент Польши Анджей Дуда заявил, что на саммите НАТО в июне обсудят дорожную карту для вступления Украины в Альянс.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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