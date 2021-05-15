Правительство сократит количество школ, чтобы Росгвардия смогла взять их под охрану

Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что его ведомство не в состоянии взять все школы под охрану из-за нехватки сотрудников и недостатка финансирования.

В правительстве России предложили уменьшить количество образовательных учреждений до необходимого минимума, чтобы силовики смогли обеспечить охрану всех детей.

Согласно предложенной программе «Образование в обмен на безопасность», количество общеобразовательных учреждений в России будет сокращено приблизительно на 35% — 61% в зависимости от региона и плотности его населения. Данная мера позволит высвободить недостающие ресурсы без ущерба для Фонда национального благосостояния, которые будут направлены на улучшение общественной безопасности в оставшихся школах.

Сэкономленные деньги пойдут на увеличение бюджета Росгвардии, закупку новой техники и спецсредств. Сотрудникам закрытых школ правительство предлагает пройти курсы профессиональной переподготовки и пополнить ряды росгвардейцев. В первую очередь это предложение коснется учителей труда и физической культуры. Программа реформирования школ также предусматривает персональные гарантии и для действующих сотрудников Росгвардии. За время охраны несокращенных общеобразовательных учреждений они смогут бесплатно освоить школьную программу по всем интересующим их предметам.

В правительстве считают, что грядущее сокращение школ не приведет к серьезному удару по качеству образования подрастающих поколений. Значительная часть детей будет переведена на домашнее онлайн-обучение. Остальным школьникам будет предложено пройти срочную службу в вооруженных силах России.

—