Из Газы по Израилю за ночь выпустили больше 200 ракет
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Более 200 ракет были выпущены по израильской территории из сектора Газа за минувшую ночь, более половины из них перехвачены системой ПРО «Железный купол», а около 30 ракет разорвались в самом палестинском анклаве, сообщила пресс-служба армии Израиля.
В сообщении военных указывается, что «по состоянию на 7.00, начиная с 19.00 вчерашнего дня, было зафиксировано около 200 запусков из сектора Газа на территорию Израиля», передает РИА «Новости». Порядка 30 запущенных ракет упали в секторе Газа, система ПРО перехватила более 100 ракет.
Ранее сообщалось, что боевое крыло ХАМАС подвергло массированному обстрелу юг Израиля.
До этого в ХАМАС назвали условия для заключения перемирия с Израилем. Накануне Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии в секторе Газа.
В пятницу в Армии обороны Израиля сообщили, что с начала эскалации конфликта палестинскими группировками из сектора Газа по израильской территории выпущено более 2 тыс. ракет, почти половина из них перехвачена системой ПРО «Железный купол».
В тот же день Израиль нанес удары по многоэтажному зданию на севере сектора Газа, в котором, как утверждает ЦАХАЛ, находился один из филиалов банка ХАМАС, а также по туннелю на юге сектора Газа, где размещались серверы и военное оборудование ХАМАС. Также Израиль уничтожил офис главы службы безопасности ХАМАС в Газе.
Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
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