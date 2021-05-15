 

Из Газы по Израилю за ночь выпустили больше 200 ракет

15.05.2021, 9:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Более 200 ракет были выпущены по израильской территории из сектора Газа за минувшую ночь, более половины из них перехвачены системой ПРО «Железный купол», а около 30 ракет разорвались в самом палестинском анклаве, сообщила пресс-служба армии Израиля.

В сообщении военных указывается, что «по состоянию на 7.00, начиная с 19.00 вчерашнего дня, было зафиксировано около 200 запусков из сектора Газа на территорию Израиля», передает РИА «Новости». Порядка 30 запущенных ракет упали в секторе Газа, система ПРО перехватила более 100 ракет.

Ранее сообщалось, что боевое крыло ХАМАС подвергло массированному обстрелу юг Израиля.

До этого в ХАМАС назвали условия для заключения перемирия с Израилем. Накануне Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии в секторе Газа.

В пятницу в Армии обороны Израиля сообщили, что с начала эскалации конфликта палестинскими группировками из сектора Газа по израильской территории выпущено более 2 тыс. ракет, почти половина из них перехвачена системой ПРО «Железный купол».

В тот же день Израиль нанес удары по многоэтажному зданию на севере сектора Газа, в котором, как утверждает ЦАХАЛ, находился один из филиалов банка ХАМАС, а также по туннелю на юге сектора Газа, где размещались серверы и военное оборудование ХАМАС. Также Израиль уничтожил офис главы службы безопасности ХАМАС в Газе.

Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.05 / CNN – если Шотландия отделится, в ЕС ей будут рады

23.10 / Путин: Ни одной книжки про себя не прочитал

13.01 / Президент Армении Саркисян госпитализирован в Лондоне. У него двусторонняя пневмония

04.01 / Киты начали возвращаться в воды Антарктики – СМИ

16.11 / «Мы называли это сменой режима» — Fox News объяснил, почему республиканцы не верят в победу Байдена

06.08 / В Бейруте после взрывов задержаны 16 служащих порта

11.08 / Турецкий катер был обстрелян с греческой стороны в Средиземном море

10.12 / “Мне сразу дали понять, что заинтересовались конкретно мной”. Цимбалюк рассказал, почему принял приглашение сняться в клипе российской группы

28.08 / Главный иммунолог Минздрава: Российская вакцина от COVID безвредна и дает хороший иммунный ответ

04.10 / Париж потратит миллиарды, чтобы вернуть в Сену пловцов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика