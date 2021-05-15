Из Газы по Израилю за ночь выпустили больше 200 ракет

Более 200 ракет были выпущены по израильской территории из сектора Газа за минувшую ночь, более половины из них перехвачены системой ПРО «Железный купол», а около 30 ракет разорвались в самом палестинском анклаве, сообщила пресс-служба армии Израиля.

В сообщении военных указывается, что «по состоянию на 7.00, начиная с 19.00 вчерашнего дня, было зафиксировано около 200 запусков из сектора Газа на территорию Израиля», передает РИА «Новости». Порядка 30 запущенных ракет упали в секторе Газа, система ПРО перехватила более 100 ракет.

Ранее сообщалось, что боевое крыло ХАМАС подвергло массированному обстрелу юг Израиля.

До этого в ХАМАС назвали условия для заключения перемирия с Израилем. Накануне Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии в секторе Газа.

В пятницу в Армии обороны Израиля сообщили, что с начала эскалации конфликта палестинскими группировками из сектора Газа по израильской территории выпущено более 2 тыс. ракет, почти половина из них перехвачена системой ПРО «Железный купол».

В тот же день Израиль нанес удары по многоэтажному зданию на севере сектора Газа, в котором, как утверждает ЦАХАЛ, находился один из филиалов банка ХАМАС, а также по туннелю на юге сектора Газа, где размещались серверы и военное оборудование ХАМАС. Также Израиль уничтожил офис главы службы безопасности ХАМАС в Газе.

Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».