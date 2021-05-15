Ученые из Нидерландов раскрыли механизм возникновения любопытства

Учёные из Нидерландского института нейробиологии, при анализе лабораторных мышей, раскрыли механизм возникновения любопытства. За это ответственны группы нейронов и неопределённая зона мозга, расположенная ниже таламуса.

В ходе эксперимента исследователи помещали мышей в область с хорошо известными ей вещами и новыми предметами. При этом грызунам была предоставлена полная свобода выбора и неограниченная возможность изучения неизвестных объектов. За активностью мозга внимательно следили учёные. Оказалось, что неизвестные вещи провоцируют множество реакций и среди них самой активной является горизонтально расположенная область серого вещества в субталамической области промежуточного мозга (неопределённая зона). Как только появлялась активность в этом месте, мыши начинали интересоваться новыми объектами, даже несмотря на потенциальные риски и страх.

Таким образом учёные наблюдали весь процесс возникновения любопытства. Схожие исследования, проведённые на обезьянах, показали аналогичные результаты. Таким образом эксперты могут точно определить в какой зоне появляется любопытство, но, несмотря на это, пока остаётся неясной зависимость любознательности и исследовательского поведения. Новое открытие должно помочь в изучении этой зависимости.

Источник: naked-science.ru