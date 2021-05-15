Сексолог Киселева: Шпагаты Волочковой говорят о недостатке любви

Сексолог и психолог Екатерина Киселева в рамках интервью объяснила, что Анастасия Волочкова постоянно делает шпагаты из-за недостатка любви. По словам специалисты, все проблемы тянутся из детства.

Анастасию Волочкову уже давно считают королевой шпагатов. В такой позе балерина фотографируется буквально везде: дома, в бане, на пляже. Также артистка на протяжении девяти месяцев скрывала возлюбленного, которого зовут Олег. Лицо своего избранника знаменитость по-прежнему не показала.

Киселева объяснила такое эпатажное поведение Анастасии Волочковой. Специалист провела прямую параллель с детством танцовщицы, где присутствовали недосказанность, недолюбленность, обиды на мать. Экс-прима Мариинского театра в своих интервью не раз говорила, что с обоими родителями у нее сложились довольно напряженные отношения.

Еще в детстве у Анастасии Волочковой появилось понятие того, что внимания и любви необходимо добиваться любыми способами. В связи с этим сейчас наблюдается такое поведение артистки. Каждое громкое высказывание балерины и ее очередной шпагат – повод привлечь к своей персоне внимание, как положительное, так и отрицательное.

Киселева считает, что своего избранника Волочкова продолжает скрывать, чтобы в очередной раз не обжечься. Предыдущие отношения у артистки складывались не очень хорошо, но, вероятно, она надеется на длительный роман.