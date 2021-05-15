 

Сексолог Киселева: Шпагаты Волочковой говорят о недостатке любви

15.05.2021, 9:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сексолог и психолог Екатерина Киселева в рамках интервью объяснила, что Анастасия Волочкова постоянно делает шпагаты из-за недостатка любви. По словам специалисты, все проблемы тянутся из детства.
Анастасию Волочкову уже давно считают королевой шпагатов. В такой позе балерина фотографируется буквально везде: дома, в бане, на пляже. Также артистка на протяжении девяти месяцев скрывала возлюбленного, которого зовут Олег. Лицо своего избранника знаменитость по-прежнему не показала.

Киселева объяснила такое эпатажное поведение Анастасии Волочковой. Специалист провела прямую параллель с детством танцовщицы, где присутствовали недосказанность, недолюбленность, обиды на мать. Экс-прима Мариинского театра в своих интервью не раз говорила, что с обоими родителями у нее сложились довольно напряженные отношения.

Еще в детстве у Анастасии Волочковой появилось понятие того, что внимания и любви необходимо добиваться любыми способами. В связи с этим сейчас наблюдается такое поведение артистки. Каждое громкое высказывание балерины и ее очередной шпагат – повод привлечь к своей персоне внимание, как положительное, так и отрицательное.

Киселева считает, что своего избранника Волочкова продолжает скрывать, чтобы в очередной раз не обжечься. Предыдущие отношения у артистки складывались не очень хорошо, но, вероятно, она надеется на длительный роман.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.04 / Роспотребнадзор обнаружил нарушения у большинства поставщиков продуктов питания в школы

12.08 / Мнение: Дирижер тирану: «мне стыдно носить ваш орден»

16.02 / Компания «Нефтетанк» рассказала о работе над ликвидацией последствий ЧС под Норильском в мае прошлого года

07.08 / Стало известно, как Меган Маркл отпраздновала свой день рождения

28.06 / Мнение: Агитатор

12.08 / Мерьем Узерли празднует 37-летие: любовные неудачи звезды сериала “Великолепный век”

03.12 / НАТО обвинили в попытке прикрыться ситуацией с Крымом ради расходов: Крайне нагло

12.10 / Покупатели поехали смотреть пустой дом и чуть не умерли от страха

09.12 / Мнение: Армянские трофеи для парада

10.11 / Испытания китайской вакцины от COVID-19 приостановили после смерти участника

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика