Украина будет на повестке саммита НАТО в июне – вице-премьер

По словам вице-премьера, Украина “начала работу, направленную на достижение ожидаемых результатов саммита”.

“Для нас в правительстве вопрос физического присутствия президента на саммите не является определяющим. Мы состредотачиваемся на содержательных вопросах и знаем, что саммит был перенесен на более раннюю дату из-за избрания нового президента США, который заявил о возобновлении роли США на глобальной арене. Поэтому, это будет внутренняя встреча, но немало союзников уже подтвердили, что Украина будет на повестке”, – сказала вице-премьер.

Она напомнила, что на саммите в Бухаресте в 2008 году в НАТО заявили, что Украина и Грузия станут членами Альянса в будущем.

“И сейчас мы в такой ситуации, что настаиваем на выполнении этого обещания. Наша позиция заключается в том, что это обещание закреплено и на следующем саммите оно будет подтверждено, и завление этого саммита проложит дорогу к Плану действий по членству в НАТО. Конечно, эти послания будут обсуждаться, будут подтверждаться, и мы отрабатываем формат, по которому Украина может быть физически привлечена к этим обсуждениям. На следующей неделе я буду в Брюсселе на встрече послов, руководства Альянса, чтобы выработать этот формат”, – заявила она.

Стефанишина отметила, что большинство политических лидеров Украины поддерживают евроатлантическую интеграцию страны, также растет уровень ее поддержки в обществе.

По ее словам, будущая стратегия “НАТО 2030” должна содержать подтверждение политики открытых дверей.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

6 апреля 2021 года Зеленский заявил в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, что Альянс – это единственный путь к окончанию войны на Донбассе и что предоставление Украине плана действий относительно членства в НАТО “станет настоящим сигналом для РФ”. Комментируя разговор с Зеленским, Столтенберг сказал, что НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Среди членов НАТО Латвия и Литва поддержали предоставление Украине ПДЧ. 7 апреля министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что это будет “сильным сигналом для России”, что курс, который выбрала Украина, ценится странами НАТО. В этот же день министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сказал, что однозначно поддержит такое решение, так как Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО.

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что парламент должен принять около 60 законопроектов, чтобы проложить Украине путь в ЕС и НАТО.

3 мая на совместном с Зеленским брифинге президент Польши Анджей Дуда заявил, что на саммите НАТО в июне обсудят дорожную карту для вступления Украины в Альянс.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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