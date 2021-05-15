 

Китай вторым в мире после США успешно посадил космический аппарат на Марс

15.05.2021, 9:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Тяньвэнь-1”, который состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода “Чжуронг”, вышел на орбиту Красной планеты 10 февраля после почти семи месяцев путешествия в космосе. На орбите Марса зонд провел более двух месяцев, изучая возможные места для посадки.

“Тяньвэнь-1” начал снижаться утром в субботу (по пекинскому времени) и около 04:00 (23.00 14 мая по Киеву) капсула из посадочным модулем и марсоходом отделилась от зонда. Через три часа она вошла в атмосферу Марса на высоте 125 км, пишет Xinhua.

Отмечается, что посадка, которая продолжалась около девяти минут, была чрезвычайно сложной из-за отсутствия наземного контроля, космический корабль проводил ее автономно. Любая ошибка сделала бы приземление невозможным, подчеркнул Гэн Янь, сотрудник Центра изучения Луны и космических программ CNSA.

Это первая миссия Китая по исследованию Марса. Ее цель – изучение морфологии и геологического строения Красной планеты, характеристик и состава почвы и распределения поверхностного льда, атмосферы и климата поверхности, окружающей среды, а также физического поля и внутренней структуры Марса.

Контекст:

18 февраля успешно сел на поверхность Красной планеты марсоход NASA Perseverance (“Настойчивость”), который покинул Землю 30 июля 2020 года. Аппарат уже прислал на Землю фотографии Красной планеты, в том числе цветные, и аудиозаписи с поверхности планеты. Ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология, включая поиск признаков древней микробной жизни. Марсоход будет исследовать геологию планеты и климат, проложит путь для исследования Красной планеты людьми и станет первой миссией по сбору и хранению марсианских камней и реголита (битых камней и пыли).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.11 / Страны БРИКС поблагодарили борющихся с коронавирусом медиков

08.04 / Эксперты оценили влияние пандемии COVID-19 на потребление нефти

16.02 / Умерла актриса из фильма “А зори здесь тихие” Кичанова

26.06 / Госсекретарь США: мы считаем Россию серьезной угрозой

19.08 / Президент Мали объявил об отставке

02.12 / Шевцова: Германия по сделке “газ в обмен на трубы” поддерживает на плаву “бензиновую экономику” РФ. Но что произойдет, если немцы потеряют к нам интерес?

23.02 / Тихановская: Протестные настроения в Беларуси никуда не ушли, но сейчас время партизанщины

31.03 / Эксперт Pravda – для диалога с Москвой Европе необходимо повышение устойчивости и безопасности

02.08 / Почему менеджеры, которых ФГИ назначает без конкурса, вряд ли понесут ответственность за доведение госактивов до банкротства

19.10 / Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика