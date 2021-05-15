Китай вторым в мире после США успешно посадил космический аппарат на Марс

“Тяньвэнь-1”, который состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода “Чжуронг”, вышел на орбиту Красной планеты 10 февраля после почти семи месяцев путешествия в космосе. На орбите Марса зонд провел более двух месяцев, изучая возможные места для посадки.

“Тяньвэнь-1” начал снижаться утром в субботу (по пекинскому времени) и около 04:00 (23.00 14 мая по Киеву) капсула из посадочным модулем и марсоходом отделилась от зонда. Через три часа она вошла в атмосферу Марса на высоте 125 км, пишет Xinhua.

Отмечается, что посадка, которая продолжалась около девяти минут, была чрезвычайно сложной из-за отсутствия наземного контроля, космический корабль проводил ее автономно. Любая ошибка сделала бы приземление невозможным, подчеркнул Гэн Янь, сотрудник Центра изучения Луны и космических программ CNSA.

Это первая миссия Китая по исследованию Марса. Ее цель – изучение морфологии и геологического строения Красной планеты, характеристик и состава почвы и распределения поверхностного льда, атмосферы и климата поверхности, окружающей среды, а также физического поля и внутренней структуры Марса.

Контекст:

18 февраля успешно сел на поверхность Красной планеты марсоход NASA Perseverance (“Настойчивость”), который покинул Землю 30 июля 2020 года. Аппарат уже прислал на Землю фотографии Красной планеты, в том числе цветные, и аудиозаписи с поверхности планеты. Ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология, включая поиск признаков древней микробной жизни. Марсоход будет исследовать геологию планеты и климат, проложит путь для исследования Красной планеты людьми и станет первой миссией по сбору и хранению марсианских камней и реголита (битых камней и пыли).

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