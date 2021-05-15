Экс-глава МИД Польши Чапутович: Считаю, что именно внутренняя ситуация в Евросоюзе, а не в Украине, влияет на процесс расширения ЕС

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15.05.2021, 9:30, Новости дня
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“Украина, без сомнения, является европейским государством, и согласно договору о Европейском Союзе, в частности, ст. 49, любое европейское государство, которое разделяет европейские ценности (а Украина их разделяет) может подать заявку на вступление в ЕС. Но сейчас мы переживаем кризис и некоторые европейские государства не имеют желания дальнейшего расширения [ЕС]. Отсюда выражение “усталость от расширения”, – сказал он.

По словам Чапутовича, некоторые страны побаиваются нестабильности в ЕС.

“А главное – не хотят платить за другие государства, поскольку сами находятся в состоянии кризиса. Поэтому, я считаю, что именно внутренняя ситуация в ЕС, а не в Украине, определенным образом нарушает нормальное течение процесса расширения”, – сказал он.

Чапутович подчеркнул, что Польша и польское общество поддерживают евроинтеграцию Украины.

“Конечно, Украина должна продолжать реформы, чтобы соответствовать критериям, определенным в Копенгагене: обеспечение верховенства права, внимание к правам человека, правам меньшинств – некоторые страны обращают внимание именно на этот аспект и они принимают это во внимание не только в контексте решения по ЕС, но и по НАТО и плана действий по членству в Альянсе”, – заявил дипломат.

Контекст:

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме

6 октября 2020 года по итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.

Курс на членство в ЕС закреплен в Конституции Украины.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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