Сотрудников ФБК проверят на причастность к исчезновению Александра Мураховского

Сотрудников экстремистской организации-иноагента «Фонд борьбы с коррупцией» Киру Ярмыш, Леонида Волкова, Ивана Жданова и Марию Певчих проверят на причастие к исчезновению министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского, таинственно исчезнувшего 7 мая и обнаружившегося 10 мая.

– Управлением Следственного комитета по Омской области проводится проверка в отношении лиц-иностранных агентов на предмет их причастности к пропаже министра здравоохранения Александра Мураховского. Как выяснило следствие, потерпевший был оглушён ударом по затылку тупым тяжёлым предметом. При этом вышеуказанные граждане, согласно данным биллинга мобильных телефонов, не находились на территории Российской Федерации либо не находились в местах, где доступна мобильная связь. Такая же ситуация с руководителем экстремистской организации Алексеем Навальным, но его алиби подтвердил директор исправительной колонии. Всем им будут высланы повестки, – заявил представитель ведомства.

В случае если вина руководства ФБК будет доказана по статье 126 УК РФ, активистам грозят принудительные работы на срок до 5 лет либо лишением свободы на тот же срок.

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