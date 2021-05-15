 

Белоруссия решила разместить в РФ облигации на 100 млрд российских рублей

15.05.2021, 8:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Белоруссия разместит в РФ облигации на 100 млрд российских рублей, следует из указа президента страны Александра Лукашенко.

Документ издан с целью «рефинансирования внешнего государственного долга Республики Беларусь», передает ТАСС.

Правительству страны поручено «осуществить в 2021-2023 (годах) привлечение внешних государственных займов Республики Беларусь путем эмиссии на территории РФ государственных ценных бумаг в качестве государственных долговых обязательств на сумму до 100 млрд российских рублей (включительно) со сроком обращения не менее 1 тыс. 92 дней».

Напомним, в сентябре от Лондонской биржи потребовали закрыть торги облигациями Белоруссии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.11 / Фурса: Есть риск, что Нацбанк “нагнут” и заставят включить печатный станок

06.02 / CNN – ведущие производители детского питания продавали продукцию с высоким содержанием токсичных металлов

29.07 / На Украине потребовали от Зеленского провести выборы в местные советы Донбасса

22.02 / Кадыров пошутил над фотографией с вице-премьером Украины

19.02 / Осужденная за стрим белорусская журналистка Андреева: На восьмой день протестов я потеряла сознание на площади, где, брызжа слюной, выступал Лукашенко

08.12 / Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2021-2023 годы

06.07 / Признавшийся в серии убийств и изнасилований сантехник умер в подмосковном СИЗО

14.11 / Демократы призвали пересмотреть политику США в отношении Турции

12.07 / Путин заявил, что отношения между Украиной и РФ испортились не из-за Крыма

18.02 / В Ивано-Франковской области усилят карантинные ограничения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика