Белоруссия решила разместить в РФ облигации на 100 млрд российских рублей

Белоруссия разместит в РФ облигации на 100 млрд российских рублей, следует из указа президента страны Александра Лукашенко.

Документ издан с целью «рефинансирования внешнего государственного долга Республики Беларусь», передает ТАСС.

Правительству страны поручено «осуществить в 2021-2023 (годах) привлечение внешних государственных займов Республики Беларусь путем эмиссии на территории РФ государственных ценных бумаг в качестве государственных долговых обязательств на сумму до 100 млрд российских рублей (включительно) со сроком обращения не менее 1 тыс. 92 дней».

Напомним, в сентябре от Лондонской биржи потребовали закрыть торги облигациями Белоруссии.