Рогозин поздравил КНР с успешной посадкой зонда на Марс

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил Китай с успешной посадкой космического аппарата «Тяньвэнь-1» с марсоходом «Чжужун» на Марс.

Рогозин написал в Telegram, что российская сторона «приветствует возобновление исследований планет Солнечной системы ведущими космическими державами», и «успешная посадка на поверхность Марса космического аппарата Китая – это большой успех программы фундаментальных космических исследований КНР».

Он напомнил, что в следующем году к Марсу будет отправлена российско-европейская миссия ExoMars.

«Подтверждаем настрой на укрепление международного сотрудничества для совместного продвижения исследований Вселенной», – написал глава госкорпорации.

Ранее стало известно, что «Тяньвэнь-1» совершил успешную посадку на Марс.

19 апреля НАСА приступило к испытаниям летающего зонда на Марсе. В день космонавтики, 12 апреля, бывший глава НАСА Чарльз Болден назвал возможный срок полета человека на Марс.

В феврале президент «Марсианского общества», инженер и энтузиаст марсианских исследований Роберт Зубрин заявил, что обитаемая база на Марсе может появиться уже к 2030 году, а к 2100 на красной планете будет уже город-миллионник.