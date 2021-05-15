 

Рогозин поздравил КНР с успешной посадкой зонда на Марс

15.05.2021, 8:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил Китай с успешной посадкой космического аппарата «Тяньвэнь-1» с марсоходом «Чжужун» на Марс.

Рогозин написал в Telegram, что российская сторона «приветствует возобновление исследований планет Солнечной системы ведущими космическими державами», и «успешная посадка на поверхность Марса космического аппарата Китая – это большой успех программы фундаментальных космических исследований КНР».

Он напомнил, что в следующем году к Марсу будет отправлена российско-европейская миссия ExoMars.

«Подтверждаем настрой на укрепление международного сотрудничества для совместного продвижения исследований Вселенной», – написал глава госкорпорации.

Ранее стало известно, что «Тяньвэнь-1» совершил успешную посадку на Марс.

19 апреля НАСА приступило к испытаниям летающего зонда на Марсе. В день космонавтики, 12 апреля, бывший глава НАСА Чарльз Болден назвал возможный срок полета человека на Марс.

В феврале президент «Марсианского общества», инженер и энтузиаст марсианских исследований Роберт Зубрин заявил, что обитаемая база на Марсе может появиться уже к 2030 году, а к 2100 на красной планете будет уже город-миллионник.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.07 / Экономисты предсказали катастрофу в США из-за высокой смертности среднего класса

09.03 / После инцидента с покусанным сотрудником службы безопасности овчарок Байдена вернули домой

16.10 / Новоназначенный премьер-министр Кыргызстана объявил себя и.о. президента

01.10 / Джангиров: Новое скандальное заявление Лероса совпало с обысками в офисе известного “смотрящего” за строительной сферой Киева Столара

25.08 / Боррель об отравлении Навального: Виновные должны быть привлечены к ответственности

30.01 / Для водителей решили ввести новые ограничения на использование автомобилей

11.08 / Израиль закрыл КПП на границе с сектором Газа из-за воздушных шаров со взрывчаткой

29.01 / Политолог: Фильм Навального рассмешит любого делавшего ремонт человека

04.09 / Трамп опроверг сообщение о его «пренебрежении» к памяти павших героев войн

16.10 / Ереван заявил о тяжелых боях на юге Карабаха

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика