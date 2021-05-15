 

Тоник для волос из березы и крапивы от выпадения и перхоти (рецепт)

15.05.2021, 8:36, Разное
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Ежедневные горячие укладки, шапки, жаркий и засушливый климат – все это подвергает наши волосы негативному воздействию, которое в конце концов способно лишить нас великолепной шевелюры. Волосы и кожа головы нуждаются в регулярном уходе с использованием трав и эфирных масел. Вашему вниманию представлены три действенных рецепта, которые помогут привести волосы в порядок.

Прелесть домашних рецептов в том, что в каждом можно заменить главный ингредиент. Начинается пора дач, поэтому найти полезную траву для приготовления домашнего тоника не составит труда. В зимний период сухое сырье можно найти в аптеке.

Березовая вода против перхоти

Если вы страдаете от такой неприятности, как перхоть, вам на помощь придет красавица-береза. Конечно, причины появления в серьезных случаях должен определять врач и назначать соответствующее лечение, но если перхоть – временное явление, лечение березовым тоником способно сотворить настоящие чудеса. Сырье можно купить в аптеке или собрать самостоятельно.

Приготовление тоника потребует от нас 500 г листьев березы, литр чистой воды и пустую бутылку. Листья складываем в небольшую кастрюлю, заливаем водой, доводим до кипения и кипятим на среднем огне около 20 минут. Затем огонь выключаем, отвар сливаем через сито, даем немного остыть и переливаем в бутылку. Тоник используем сразу после мытья головы: втираем в кожу и волосы 5-6 ложек, не смываем. Если через 2 недели улучшение не наступает, для решения проблемы нужно обратиться к врачу.

Срок хранения тоника в холодильнике составляет не более четырех недель.

Крапива против выпадения волос

Благодаря большому количеству витаминов и минералов крапива является чудесным средством против выпадения волос. Тоник из листьев крапивы укрепляет волосяные фолликулы, препятствуя выпадению волос. В аптеке можно купить шампунь с экстрактом крапивы, а усилить эффект поможет тоник. Сухую или мелко нарезанную свежую зелень заливаем литром чистой воды, добавляем 500 мл винного уксуса. Все ингредиенты смешиваем в кастрюле и варим на среднем огне не менее получаса.

Затем отвар нужно процедить и перелить в стеклянную бутылку. Срок годности такого тоника составляет около месяца. Хранить его необходимо в темном и прохладном месте.

Использовать средство нужно один-два раза в неделю сразу после мытья волос. Подсушите локоны полотенцем, затем вотрите в кожу и волосы несколько ложек тоника. Распределите равномерно легкими массажными движениями, которые активизируют кровообращение, за счет чего проходит стимуляция роста волос. Тоник смывать не нужно. Через несколько минут после нанесения можно приступать к укладке.

Масло чайного дерева против зуда

Обладатели чувствительной кожи головы знают крайне неприятное чувство жжения или зуда. В этом случае на помощь придет тоник с маслом чайного дерева. Его питательные, успокаивающие, защитные свойства хорошо подходят для поврежденной кожи головы. Эфирное масло можно добавлять в шампуни и бальзамы, но для большего эффекта нужно регулярно использовать тоник.

Для приготовления понадобятся пять капель масла чайного дерева, 500 мл чистой воды, 2 столовые ложки яблочного уксуса и пустая бутылка для хранения средства. Все ингредиенты смешиваем в бутылке, и тоник готов. Наносится он сразу после мытья головы на кожу и волосы массажными движениями. Не требует смывания. Но если кожа головы у вас жирная, состав через 10 минут можно промыть шампунем, чтобы предотвратить быстрое засаливание волос. Храниться тоник может около восьми недель.



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